Vor Spiel in Fürth: Hertha-Training ohne kranken Kempf

Marc Oliver Kempf hat am ersten Training von Hertha BSC in dieser Woche nicht teilnehmen können. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist mitteilte, fehlte der kürzlich verpflichtete Innenverteidiger am Dienstag wegen einer nicht näher beschriebenen Erkrankung.

Berlin - Wann der 27-Jährige ins Training zurückkehrt, und ob ein Einsatz am Samstag im Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth gefährdet ist, war nicht bekannt. Kempf war Ende Januar vom VfB Stuttgart verpflichtet worden und hatte beim 1:1 gegen den VfL Bochum am vergangenen Freitag sein Debüt gefeiert.

Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng konnte wegen Magen-Darm-Problemen nicht trainieren. Weiterhin im Aufbautraining befinden sich die drei Torhüter Rune Jarstein (Knie-Operation), Oliver Christensen (muskuläre Probleme) und Niels Körber (Knieprellung). Zuletzt war wegen der Blessuren des Trios U-23-Schlussmann Marcel Lotka zum Ersatzmann von Stammtorwart Alexander Schwolow aufgerückt. dpa