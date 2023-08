Wirbel um Aiwanger, Hochwasser-Alarm in Bayern – Söder stellt Kochbuch vor: Nutzer im Netz fassungslos

Von: Felix Herz

Teilen

Stolz präsentiert der bayerische Ministerpräsident sein neues Kochbuch. Darin aufgeführt sind die Mahlzeiten aus seinen „#söderisst“–Beiträgen auf Instagram. © Screenshot Markus Söder / Instagram

In einem Instagram-Video hat Ministerpräsident Markus Söder sein neuestes Werk präsentiert: ein Kochbuch. Über den Zeitpunkt lässt sich wohl streiten.

München – „Essen hält Leib und Seele zusammen“, erklärt Markus Söder (CSU) direkt zu Beginn eines Videos, das der bayerische Ministerpräsident am Montag, 28. August, auf Instagram hochgeladen hat. Diesen Satz unterstreicht Söder seit Monaten mit den mittlerweile berühmt gewordenen „söderisst“-Beiträgen auf der Social-Media-Plattform Instagram. Dort stellt er regelmäßig seine Mahlzeiten vor.

Deftig, fruchtig und süß: Die Mahlzeiten von Markus Söder in 17 Bildern Fotostrecke ansehen

Söder stellt Kochbuch in Instagram-Video vor: „Ich wünsche viel Spaß dabei“

Was so auf dem Teller des Ministerpräsidenten landet, wird oft zum Gesprächsstoff der Internet-Gemeinde. Zuletzt erklärte Söder im Falle von Insekten aber auch „#söderisst das nicht“. Auch Experten haben sich bereits mit dem fröhlich geteilten Mahlzeiten des CSU-Chefs auseinandergesetzt und ein eher nicht so gutes Urteil gefällt. Ungeachtet dessen hat Söder nun ein Kochbuch veröffentlicht – in Zusammenarbeit mit dem Fernsehkoch Alexander Herrmann.

In dem Instagram-Video, in dem Söder das Buch vorstellt, erklärt er, dass „bayerisches Essen besonders gut ist. Und ich esse gerne, man sieht es mir leider auch an. Ich esse gerne gesund, aber ich esse auch gerne mal deftig.“ Salat, Grill, Nürnberger Bratwürste – Söder kann allem etwas abgewinnen. Dies habe er über die Zeit hinweg dokumentiert, unter dem Hashtag „söderisst“. Da sei er oft gefragt worden, wie die jeweilige Mahlzeit gemacht werde. Und nun habe er jemanden gefunden, der das alles nachkochen würde – Fernsehkoch und Gastronom Alexander Herrmann. „Einer der besten überhaupt“, frohlockt Söder.

Die Rezepte würden sich nun alle in einem Kochbuch finden, „söderisst – 25 Genussrezepte“ heißt es. „Ich wünsche viel Spaß dabei und vor allen Dingen einen super guten Appetit“, wünscht Söder am Ende des Videos.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Eher durchwachsenes Feedback auf Instagram: User teils fassungslos

Das bisherige Feedback zu Söders Kochbuch mit begleitendem Ankündigungs-Video ist, zumindest auf Instagram, eher durchwachsen. Viele User sind vor allem über den Zeitpunkt des Videos und der Veröffentlichung gestaunt. Eine Nutzerin schrieb zum Beispiel: „Ganze Ortschaften sind vom Unwetter zerstört, die Hochwassergefahr steigt und was macht unser Ministerpräsident, wenn er nicht mal ein Bierzelt besucht…. Er stellt ein Kochbuch vor!! Ohne Worte!!“ In der Tat waren die Unwetter am Wochenende in Bayern verheerend und die Hochwassergefahr in Bayern unter der Woche hoch.

Ein anderer Nutzer schrieb nur: „Ich kann das alles nicht mehr“, ein weiterer kommentierte in Videospielsprache: „Der Bruder macht einfach Sidequest“ – gemeint damit sind Nebenaufgaben in Videospielen, die man abseits der Haupthandlung erledigen kann, aber nicht muss. Auch die ein oder andere Anspielung auf die heikle Situation rund um Hubert Aiwanger ist dabei. Instagram weist zudem unterhalb der Kommentare daraufhin, dass die Kommentarfunktion bei diesem Posting limitiert worden ist.

Auch Lob für Söders Video: Dank des Fernsehkochs und Essens-Freude bei Nutzern

Doch es gibt auch lobende Worte für den Ministerpräsidenten. „Das ist ja mal was cooles. So eins besorg ich mir“, schrieb zum Beispiel eine Nutzerin. Eine weitere schrieb: „Bayerisches Essen ist sehr gut. Coole Idee.“ Auch Alexander Herrmann selbst kommentierte den Beitrag: „Sehr geehrter Herr Söder, sie haben sich einst für die Reduzierung der MwSt auf Speisen von 19 auf 7% maßgeblich(!) eingesetzt! Als Dank war es mir eine Ehre sie mit Rezepten für ihr Buch zu unterstützen!!!“ So ist es am Ende wie bei so vielen Beiträgen von Söder auf Instagram – die Meinungen gehen teils weit auseinander. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.