„Extrem heftig“: Amtliche Unwetterwarnung der höchsten Stufe für Oberbayern in der Nacht

Von: Klaus-Maria Mehr

Schwere Gewitter ziehen am Sonntagabend über Bayern. Der Deutsche Wetterdienst meldet eine Unwetterwarnung nach der anderen für Oberbayern.

Update, 23.10 Uhr: Auf einen turbulenten Abend folgt eine turbulente Nacht. Um 23 Uhr hat der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung der höchstmöglichen Stufe (4 von 4) herausgegeben. Die Warnung gilt bis Mitternacht. Gewarnt wird vor Gewittern mit extrem heftigen Starkregen und Hagel in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim. Die Warnung im Wortlaut:

„Warnung vor schweren Gewittern mit extrem heftigem Starkregen und Hagel: Dabei gibt es extrem heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 50 l/m² in kurzer Zeit sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 100 km/h (28 m/s, 55 kn, Bft 10) und Hagel mit Korngrößen um 3 cm.“

Eine Unwetterwarnung der höchsten Stufe gilt in der Nacht auf Montag (13. August) für die Landkreise Miesbach, Rosenheim und Traunstein. © Imago/DWD

Update, 22.05 Uhr: Neue Unwetterwarnungen gelten nun auch für die Landkreise Miesbach und Rosenheim. Hintergrund ist eine Unwetter-Zelle, die von Westen übers nördliche Oberland zieht, auf Rosenheim zu. Der DWD warnt weiterhin vor Hagel, Sturmböen und Starkregen. Die Warnung gilt bis 23 Uhr. Die Gewitterzelle soll voraussichtlich nach Rosenheim in Richtung Nordosten abziehen und über Niederbayern in Richtung Oberösterreich weiterrollen. Weitere Gewitter in der Nacht sind nicht ausgeschlossen.

Update, 21.01 Uhr: Nun gilt auch ganz offiziell eine behördliche Unwetterwarnung seitens des Deutschen Wetterdienstes. Die Behörde warnt für Stadt und Landkreis München vor Sturmböen, Starkregen und Hagel. Auch die Warnapp Katwarn löst mit derselben Warnung gerade aus. Die Warnung gilt bis 22 Uhr. Hier der Warntext im Wortlaut:

Unwetterwarnung für München und Umgebung am Abend – diese Landkreise sind betroffen

„Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 30 l/m² in kurzer Zeit sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h und Hagel.“

Dieselbe Unwetterwarnung gilt neben München für folgende Landkreise:

Fürstenfeldbruck

Starnberg

Ebersberg

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Update, 20.44 Uhr: Die Gewitterfront, die eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter auslöste, erreicht in Kürze München. Die Ausläufer sollten schon zu hören sein. Das Zentrum zieht in der halben Stunde über die Landeshauptstadt. Ein Screenshot gegen 20.40 Uhr des Wetter-Radars von wetteronline.de zeigt die Lage.

Der Screenshot von 20.40 Uhr zeigt deutlich die breite Gewitterfront in Zugrichtung Ost westlich von München. Eine weitere Gewitterzelle wütet über Garmisch-Partenkirchen und zieht weiter nach Bad Tölz. In beiden Regionen gilt weiterhin eine Unwetterwarnung. © Screenhsot/Wetteronline.de

Update, 19.59 Uhr: Die angekündigte, neue Unwetter-Zelle rollt über Bayern. Der DWD hat eine neue Unwetterwarnung für mehrere Landkreise in Oberbayern herausgegeben. Gewarnt wird vor Sturmböen, Hagel und Starkregen. Der Warntext im Wortlaut:

Neue Unwetterwarnung für mehrere Landkreise in Bayern – Unwetter zieht weiter nach Osten

„Von Südwesten ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 l/m² in kurzer Zeit sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 90 km/h und Hagel.“

Die Warnung gilt bis 21 Uhr. Betroffen sind folgende Landkreise:

Ostallgäu

Landsberg

Weilheim-Schongau

Bad Tölz-Wolfratshausen

Unwetter-Zelle zieht auf München zu

Die Gewitterzelle zieht von West nach Ost, also in Richtung München. Für Stadt und Landkreis München gilt auch bereits eine Warnung der Stufe 2 von 4 möglichen Warnstufen vor starkem Gewitter.

Update, 19.10 Uhr: Eine neue Unwetterfront zieht von Ulm auf Bayern zu. Für Ulm an der Westgrenze von Schwaben hat der DWD auch bereits eine neue Unwetterwarnung der Stufe drei von vier möglichen Stufen herausgegeben. Wieder warnt die Behörde vor Starkregen, Hagel und Sturmböen in der Region. Die Gewitterzelle zieht mutmaßlich weiter nach Schwaben auf Augsburg zu. Die vorherige Gewitterzelle mit Unwettercharakter hat sich inzwischen abgeschwächt und zieh aktuell über Niederbayern Richtung Tschechien ab.

Neue Warnungen vor starken Gewittern in Bayern

Aktuell gelten weitere Warnungen vor starken Gewittern in Niederbayern rund um Landshut und in Oberbayern für den Kreis Garmisch-Partenkirchen und den Kreis Weilheim-Schongau.

Update, 17.53 Uhr: Inzwischen gilt die Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter auch für den Kreis Erding, dafür nicht mehr für Augsburg, Dillingen und den Landkreis Donau-Ries, siehe aktualisierte Liste unten. Die Unwetterwarnung wurde ferner bis 19 Uhr verlängert.

Dunkle Wolken über Augsburg – die aktuelle Karte des Deutschen Wetterdienst geht in mehreren Landkreisen auf Alarmstufe Rot. © Imago/DWD

Erstmeldung, 17.01 Uhr: München – Seit 16.51 Uhr am Sonntag (13. August) gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für mehrere Landkreise zwischen Augsburg und München. Hintergrund: Aktuell zieht eine massive Gewitterzelle über Schwaben und Oberbayern. Der DWD warnt vor Starkregen, Sturm und Hagel. Die Warnung im Wortlaut:

Unwetterartiges Gewitter zieht von Schwaben nach Oberbayern – DWD warnt deutlich

„Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 30 l/m² in kurzer Zeit sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 90 km/h und Hagel mit Korngrößen um drei cm.“

Die Warnung gilt nach aktuellem Stand bis 18 Uhr. Betroffen sind folgende Landkreise:

Unwetterwarnung in Bayern! Diese Landkreise sind betroffen

Neuburg-Schrobenhausen

Aichach-Friedberg

Pfaffenhofen

Dachau

Freising

Erding

Während eine Gewitterzelle mit Hagel und Starkregen am Samstag über Franken zog, handelt sich am Sonntag, 13. August, um eine rote Unwetterwarnung der Stufe drei von vier möglichen Stufen. Der DWD rät bei diesem Wetter, in diesen Regionen zu Hause zu bleiben und alle Fenster und Türen zu verschließen. Die Sturmböen können Bäume entwurzeln, Blitzeinschläge und Überflutungen sind nicht ausgeschlossen.

Vor starken Gewittern wird ferner auch in Südschwaben und in fast ganz Mittelfranken gewarnt. Und für weitere Teile in Deutschland wurde auch eine Unwetter-Warnung ausgesprochen.

