Unwetter wüten in Bayern: Hagel hinterlässt Feld der Verwüstung – „Land unter“ im Freistaat

Von: Adriano D'Adamo, Florian Dörr, Lucas Sauter Orengo, Mark Stoffers, Felix Busjaeger

Starkregen, Hagel und schwere Gewitter: Der Deutsche Wetterdienst erwartet für weite Teile Bayern die nächsten Unwetter.

Update vom 27. August, 16.20 Uhr: Die schlimmsten Gewitter in Bayern scheinen überstanden – doch Ruhe scheint nicht einzukehren. Denn nun warnt der DWD vor „ergiebigem Dauerregen“ – die zweithöchste Warnstufe ist in vielen Regionen Südbayerns erreicht.

Update vom 27. August, 13.23 Uhr: Die Bilanz der schweren Bayern-Unwetter muss auch im Landkreis Weilheim erst noch gezogen enddültig gezogen. Doch zwei Ortschaften sind im Landkreis besonders von Gewittern in Mitleidenschaft gezogen worden.

Unwetter-Chaos in Bayern: Aufräumarbeiten nach heftigem Hagel und Starkregen beginnen

Update vom 27. August, 13.23 Uhr: Die Unwetter in Bayern haben die betroffenen Regionen schwer getroffen. Nun beginnen die Aufräumarbeiten, wie in Arzbach. Aber der Dauerregen macht das Unterfangen nicht leicht. Während der Freistaat möglicherweise aus dem Gröbsten raus ist, warten andere Regionen noch auf die Gewitter. Besonders in Niedersachsen sagen Experten Unwetter mit Starkregen und Hagel voraus.

Unwetter wüten in Bayern: Tegernseer Tal schwer getroffen

Update vom 27. August, 11.25 Uhr: Auch im Tegernseer Tal richtete das Unwetter schwere Schäden an. Ein massiver Hagelschauer demolierte Autos, Fensterscheiben wurden zerstört.

Unwetter wüten in Bayern: Kran stürzte auf ein Wohnhaus, Orte wurden von Wassermassen geflutet

Update vom 27. August, 8.11 Uhr: Teils heftige Gewitter tobten am Samstag, dem 26. August, über Bayern. Ein Kran stürzte auf ein Wohnhaus, Orte wurden von Wassermassen geflutet.

Unwetter wüten in Bayern: Hagel hinterlässt Feld der Verwüstung – „Land unter“

Update vom 26. August, 23.30 Uhr: Auch wenn die schweren Gewitter über Bayern zum Abend hin abgezogen sind, gelten nach wie vor Warnungen des Deutschen Wetterdienstes für weite Teile Bayerns. Für den Osten und Südosten warnt der DWD bis Dienstag, 18 Uhr vor „Dauerregen mit wechselnder Intensität“. Dabei werden Niederschlagsmengen bis zu 60 Litern pro Quadratmetern erwartet.

Für zahlreiche Landkreise im Süden und Südwesten gilt ebenfalls bis Dienstagabend eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 80 l/m² und 120 l/m² erwartet. Zu den betroffenen Landkreisen zählen unter anderem Bad Tölz, Miesbach, Garmisch-Partenkirchen.

Update vom 26. August, 21.46 Uhr: Von einer Schneise der Verwüstung ist die Rede, die das Unwetter-Chaos in Bayern hinterlassen hat. In vielen Landkreisen des Freistaates haben der Hagel und der Starkregen schwere Schäden und Überflutungen angerichtet. Menschen wurden verletzt, Bäume begruben Autos unter sich und die Feuerwehren mussten zu unzähligen Einsätzen ausrücken. Die Bilder der schweren Gewitter:

Unwetter-Chaos in Bayern: In Schwaben gab es Verletzte durch Sturm und Hagel

Update vom 26. August, 21.35 Uhr: Die Unwetter haben bei Bayern schwer erwischt. Auch in Schwaben herrschte Unwetter-Chaos. Durch Sturm und Hagel kam es sogar zu Verletzten. Am Samstagnachmittag kam es bereits zu zahlreichen Einsätzen in Schwaben gesorgt. In Kissing bei Augsburg wurden zwölf Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte – sechs davon schwer. Sie waren dabei, ein Bierzelt aufzubauen, als das Unwetter aufzog.

Außerdem berichtete die Polizei von Fußgängern, die von Hagelkörnern verletzt worden seien. Eine ältere Dame sei wegen des Hagels gestürzt. Die Einsatzkräfte waren auch mit vielen vollgelaufenen Kellern und umgestürzten Bäumen beschäftigt. Einige Bäume seien auf geparkte Autos gestürzt.

Schwere Unwetter wüten in Bayern: Hagel hinterlässt eine Schneise der Verwüstung im Tölzer Land

Update vom 26. August, 21.04 Uhr: Die Unwetter wüten in Bayern. Im Tölzer Land hinterließ das Hagelunterwetter gar eine Schneise der Verwüstung. Besonders schwer hatte der Hagel Arzbach, Benediktbeuern und erneut Lenggries getroffen, das erst vor vier Wochen einen Hagelsturm überstanden hatte.

Schon wieder gingen tennisballgroße Hagelkörner nieder. Schäden gab es aber auch in Gaißach, Kochel und Bichl. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Auch aus dem Nordlandkreis rückten laut Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion, Einsatzkräfte aus, um unter anderem in Arzbach zu helfen. Dort musste die Baustelle am Arzbach geräumt werden, „damit mehr Wasser durch den Bach fließen kann“, erklärte Kreisbrandmeister Christoph Goßlau. Aufgrund des angekündigten Starkregens könnte es sonst zu Überschwemmungen kommen.

Unwetter in Bayern: Starkregen und heftige Windböen in Freising – „Einige Gemeinden sind abgesoffen“

Es war gegen 16.30 Uhr, als das Unwetter über Bayern auch am Samstag im Landkreis Freising tobte: Starker Regen und teils heftige Windböen haben eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. „Einige Gemeinden sind abgesoffen“, berichtete Kreisbrandrat Manfred Danner auf FT-Nachfrage - etwa Langenbach, Tegernbach, Au und Thalhausen (Gemeinde Kranzberg). Hier sei das Wasser flussartig durch die Straßen geflossen.

Schwere Unwetter in Bayern: „Land unter“ im Landkreis – „Lange und schlammige Nacht“

Über 200 Einsätze verzeichnete Danner etwa drei Stunden nach dem heftigen Unwetter - ein Ende war da noch lange nicht in Sicht. „Das wird eine lange und schlammige Nacht“, sagte er. Viele Keller müssen ausgepumpt, abgedeckte Gebäude notdürftig repariert und umgestürzte Bäume beseitigt werden.

„Land unter“ war etwa in Nandlstadt: „Der ganze Markt stand unter Wasser“, berichtete Kreisbrandmeister Michael Wagensonner auf FT-Nachfrage. „Teilweise hat es die Gullydeckel rausgedrückt.“ Sofort ließ er seine Kollegen alarmieren.

Schwere Unwetter in Bayern: DWD warnt im Süden vor „ergiebigem Dauerregen“

Update vom 26. August, 20.43 Uhr: Das Unwetter ist für Bayern noch nicht vorbei. Es gelten weiterhin eine Vielzahl an Unwetterwarnungen für den Freistaat. Der Süden Bayerns muss laut dem DWD in der Nacht auf Sonntag (27. August) mit „ergiebigem Dauerregen“ mit Niederschlagsmengen bis zu 100 l/m² rechnen. Für den Osten und Mitte des Freistaats gilt weiterhin eine „Amtliche Warnung vor Dauerregen“, die bis Dienstag (29. August) ausgesprochen wurde.

Update vom 26. August, 20.11 Uhr: Nachdem das Unwetter inzwischen über große Teile Bayerns hinweggezogen ist, zeigen sich die Auswirkungen der Hagelfälle und Sturmböen. Auf Sozialen Medien teilen Betroffene ihre Eindrucke vom Unwetter. An manchen Orten fielen Hagelkörner, die Golfballgröße hatten.

Schwere Unwetter wüten in Bayern: DWD hat Warnung aufgehoben

Update vom 26. August, 19.02 Uhr: Die „Amtliche Warnung vor schwerem Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel“ wurde für München und Umgebung aufgehoben. Auf eine Anfrage unserer Redaktion hin teilte ein Pressesprecher der Deutschen Bahn mit, welche Auswirkungen das Unwetter auf den Zugverkehr am Münchner Hauptbahnhof hat. „Da ist nichts“, erklärt der Pressesprecher unserer Redaktion. Der Fernverkehr ist durch das Unwetter nicht betroffen. Einige S-Bahn-Linien in der Landeshauptstadt sind allerdings durch das Wetter seit gestern beeinträchtigt.

In mehreren Regionen in Bayern sorgte der Hagel für Schäden an Gebäuden und Autos. Windschutzscheiben und die Karosserie der Autos wurden durch das Unwetter beschädigt. Für den Süden Bayerns gilt eine „Amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen“. Anwohner der Regionen müssen mit Niederschlagsmengen zwischen 60 und 90 l/m² rechnen. In Staulagen werden Mengen bis 100 l/m² erreicht.

Der Hagel sorgte für viele Schäden in Bayern. © Axel Wolf

Update von 26. August, 17.40 Uhr: Das Unwetter hinterlässt seine Spuren in Bayern. Unter anderem können wegen des Wetters am Flughafen keine Flugzeuge mehr landen oder starten, berichtete focus.de. Andere Flüge werden verschoben. Das betrifft auch bereits geboardete Flüge.

Aufgrund des Unwetters wurde ein Bierzelt in Kissingen umgeworfen, wobei bis zu 30 Personen verletzt wurden. Die Rettungskräfte mussten bisher mehrmals aufgrund von umgestürzten Bäumen und vollgelaufenen Kellern ausrücken. Mehrere Dachfenster wurden durch den Hagel beschädigt.

Der Hagel beschädigte mehrere Autos in Bayern. © Axel Wolf

Update vom 26. August, 16.45 Uhr: Münchner sollten sich besser warm anziehen und sollen nicht das Haus verlassen. Der DWD sprach eine weitere Unwetterwarnung aus und das betroffene Gebiet erstreckt sich von München über Fürstenfeldbruck bis nach Augsburg. Eine „Amtliche Warnung vor schwerem Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel“ wurde für das Gebiet ausgesprochen.

Damit warnt der DWD in München und den anderen Regionen vor orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten um 110 km/h, heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 l/m² pro Stunde und Hagel mit Korngrößen um 4 cm.

In den folgenden Landkreisen und Regionen gilt die vom DWD ausgerufene Alarmstufe Rot bezüglich einer Unwetterwarnung: München, Miesbach, Rosenheim, Freising, Erding, Landshut, Pfaffenhofen an der Ilm, Neuburg-Schrobenhausen, Augsburg, Aichach-Friedberg, Fürstenfeldbruck, Dachau, Oberallgäu, Kempten, Ostallgäu, Unterallgäu, Landsberg am Lech, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen und Starnberg.

Mehrere Landkreise in Bayern müssen mit Gewitter und Starkregen rechnen. © IMAGO/Arnulf Hettrich

„Heftiger Starkregen“ und Hagel: Unwetter-Warnung in Bayern – auch München betroffen

Update vom 26. August, 14.49 Uhr: Für weite Teile Bayerns sprach der DWD eine „Vorabinformation Unwetter vor schwerem Gewitter“. Die betroffenen Regionen befinden sich weitestgehend im Süden und Osten Bayerns und umfassen unter anderem die Landkreise München, Bad Tölz, Landshut, Rosenheim und Passau.

Besonders in der Bodenseeregion sowie am westlichen Alpenrand sollen sich einzelne schwere Gewitter entwickeln. Der Starkregen soll eine Niederschlagsmenge um 30 l/qm in einer Stunde erreichen. Es werden auch vor schweren Sturmböen bis hin zu orkanartigen Böen um 110 km/h und Hagel mit Korngrößen um 3 cm gewarnt.

„Heftiger Starkregen“ und Hagel: „Amtliche Warnung vor starkem Gewitter“ in Bayern

Weiterhin warnt der DWD vor starkem Gewitter. Er sprach eine „Amtliche Warnung vor starkem Gewitter“ unter anderem für den Landkreis Augsburg aus. Anwohner müssen mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h, Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 l/m² in kurzer Zeit und kleinkörnigen Hagel rechnen.

Erstmeldung vom 26. August: München – Nach den Unwettern der vergangenen Tage wird es einmal mehr ungemütlich in München und Teilen Bayerns. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Samstag (26. August) vor schweren Gewittern über dem südlichen Teil des Freistaats. Eine entsprechende Vorabinformation in Form einer Unwetter-Warnung haben die Wetterexperten in Offenbach nun herausgegeben.

Unwetter-Warnung in Bayern: DWD warnt vor Gewittern, Sturmböen, Starkregen und Hagel

Der Unwetter-Warnung für Bayern nach ist in München, der Bodenseeregion sowie dem westlichen Alpenrand in Bayern von Samstagnachmittag um 14 Uhr bis in die Nacht auf Sonntag (27. August) mit einzelnen schweren Gewittern zu rechnen. In diesem Zuge seien laut Wettervorhersage „heftiger“ Starkregen mit Mengen von 30 Litern pro Quadratmeter und Stunde, schwere Sturmböen bis hin zu orkanartigen Böen und Hagel mit Korngrößen von drei Zentimetern nicht ausgeschlossen.

Erneut drohen schwere Gewitter über Teilen Bayerns. (Symbolbild) © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Im Laufe des Nachmittags und Abends ziehen die Gewitter nach der Wetterprognose des DWD mit ähnlichen Begleiterscheinungen nach Südostbayern.

Unwetter in Bayern: DWD warnt vor „Wetterlage mit Unwetterpotenzial“ – auch München betroffen

Vorabinformationen zur Unwetter-Warnung in Bayern sind Hinweise auf eine „Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial“, wie es bei den DWD-Meteorologen heißt. Sie sollen „die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen“. Genau terminier- und lokalisierbar sind die Angaben jedoch noch nicht. Denn insbesondere Gewitter treten in aller Regel sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte.

Konkret betroffen sind von der Unwetterwarnung des DWD aktuell folgende Landkreise und Städte in Bayern:

Unwetter in Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Kreis Oberallgäu

Stadt Kempten im Allgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Unterallgäu

Kreis Neu-Ulm

Kreis und Stadt Augsburg

Kreis Landsberg am Lech

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Starnberg

Kreis Fürstenfeldbruck

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Dachau

Kreis und Stadt München

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis Altötting

Kreis Rottal-Inn

Kreis und Stadt Passau

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis Regen

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis Deggendorf

Kreis und Stadt Landshut

Kreis Kelheim

Kreis Pfaffenhofen an der Ilm

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Kreis Freising

Kreis Erding

Kreis Ebersberg

Kreis Mühldorf am Inn

Unwetterwarnung in Bayern: Dauerregen im Freistaat wohl über Tage

Nach dem Abflauen der Gewitter dürfte es aber nur bedingt ruhiger werden in Bayern. Denn: Ab der Nacht zum Sonntag wird im Süden und Osten des Freistaats verbreitet Dauerregen erwartet. Und das über Tage: mit allmählich abnehmender Intensität voraussichtlich bis Dienstag (29. August).

Beim DWD heißt es mit Blick auf den prognostizierten Dauerregen konkret: „Von Schwaben bis zum Oberpfälzer Wald und südlich davon großräumig 40 - 70 l/qm. Im südlichen Schwaben und Oberbayern mit 60 - 90 l/qm verbreitet Überschreitung der Unwetterwarnschwelle. Von den Allgäuer bis zu den Werdenfelser Alpen nicht selten über 100 l/qm, in Nordstaulagen bis 150 l/qm.“ (fd)

