Bei Polizeikontrolle: Mann zielt mit Waffe auf Polizisten, dann löst sich ein Schuss - neues Detail bekannt

Update vom 5. Juni: Die Pistole eines gesuchten Mannes, aus der sich bei einer Polizeikontrolle in Unterfranken vor mehr als einer Woche ein Schuss löste, besaß der Verdächtige illegal. Das sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Axel Weihprecht am Freitag in Schweinfurt. Woher die Waffe stammen könnte, wollte der Ermittler nicht verraten.

Am Abend des 28. Mai hatte der gesuchte 66-Jährige nach Polizeiangaben bei der Kontrolle in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) die Pistole gezogen und auf einen Polizisten gerichtet. Der Beamte habe schnell reagiert und den Mann überwältigt. Bei der Entwaffnung löste sich dann aber ein Schuss. Verletzt wurde niemand.

Erstmeldung vom 29. Mai

Bad Brückenau - Am Donnerstagabend (28. Mai) kam es bei einer Polizeikontrolle in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) zu einem Zwischenfall. Ein 66-Jähriger hatte nach Angaben der Ermittler bei der Kontrolle eine Waffe gezogen und diese auf den Bauch eines Polizisten gerichtet.

Zwischenfall bei Polizeikontrolle in Bad Brückenau: Schuss löst sich aus Waffe

Der Beamte habe schnell reagiert und den Mann überwältigt. Bei der Entwaffnung hatte sich dann ein Schuss gelöst. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen erklärte, sollen im Laufe des Tages weitere Details mitgeteilt werden.

Wie die Polizei bereits am Donnerstagabend erklärte, war der Mann in einem Auto einem Beamten aufgefallen. Der Polizist hatte ihm vor zwei Wochen den Führerschein abgenommen. Außerdem habe eine Vermisstenanzeige vorgelegen. Auf dieser Grundlage sei es zu der Kontrolle gekommen.

Nach Zwischenfall bei Polizeikontrolle in Unterfranken: 66-Jähriger hat seltsame Dinge im Wagen

Enrico Ball, Pressesprecher vom Polizeipräsidium Unterfranken, erklärte dazu gegenüber News5: „Seine Ehefrau hat seit Samstag nichts mehr von ihrem Ehemann gehört. Sie leben zwar getrennt, aber sie hat sich Sorgen gemacht“. Wie News5 weiter berichtet, hatte der 66-Jährige seltsame Dinge in seinem Wagen. Er führte Plastikflaschen mit sich, die mit Benzin gefüllt waren. Außerdem hatte er auch einen Benzinkanister dabei.

