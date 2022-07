Keine Wahlrechtsreform in Bayern: Grüne wittern geheimen Plan von Söders CSU

16- und 17-Jährige schauen in die Röhre

Das bayerische Wahlrecht bleibt erst einmal so, wie es ist. Altersgrenzen bleiben bestehen. Das ärgert vor allem die Opposition um Grünen-Chefin Schulze.

München – Ist man ab 16 Jahren geistig schon so weit, wählen zu dürfen? Ist man unter 40 Jahren geeignet, Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident eines Landes sein zu dürfen? Geht es nach den konservativen Parteien im bayerischen Landtag, heißt die Antwort in beiden Fällen nein. Das bayerische Wahlrecht bleibt vorerst so, wie es ist.

Wahlrecht in Bayern: Grüne werfen der CSU vor, ihre Kandidatin verhindern zu wollen

Am Donnerstag stimmten die Vertreter der CSU, der Freien Wähler und der AfD gegen eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Kritiker behaupten, dass Nicht-Volljährige wohl nicht die Folgen ihrer politischen Entscheidungen überblicken könnten. Das sehen andere Bundesländer wohl anders als Bayern. In Brandenburg, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein dürfen 16- bis 18-Jährige bereits an Landtagswahlen teilnehmen. Dort und in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg darf man ab 16 Jahren auch schon sein Kreuz bei den Kommunalwahlen setzen.

Auch das Mindestalter für das Amt des Ministerpräsidenten von 40 Jahren wurde nicht angefasst. „Gute Politik ist keine Frage des Alters“, sagte der Grünen-Abgeordnete Johannes Becher. Die willkürlich festgelegte Altersdiskriminierung gehöre endlich abgeschafft. „Natürlich können Menschen unter 40 Jahren eine Regierung führen.“ Dies zeige sich im Ausland, wo etwa der französische Präsident Emmanuel Macron bereits mit 39 Jahren, Sebastian Kurz in Österreich sogar schon mit 31 Jahren, ins Amt gewählt wurden. Becher warf insbesondere der CSU um Chef Markus Söder vor, mit der Altersgrenze nur die Wahl von Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze (37) verhindern zu wollen.

Jüngst beschloss Baden-Württemberg eine Wahlrechtsreform (Video)

Wahlrecht in Bayern: Kritik von der Opposition

Auch die SPD und die FDP wiesen das Argument, nicht Volljährigen fehle die geistige Reife, vehement zurück. Man könne sehr wohl den Jugendlichen diese Verantwortung zutrauen, sagte Arif Tasdelen (SPD). Er warf der CSU vor, den Antrag jetzt nur abzulehnen, weil sie „bald“ selbst eine Absenkung vorschlagen wollen. Die Forderung nach einem Wahlrecht ab 16 Jahren ist nicht neu. In der Vergangenheit scheiterten bereits mehrfach entsprechende Anträge an fehlender Zustimmung durch die konservativen Fraktionen. (tel mit dpa)

