Pärchen schmuggelt Drogen: Polizei findet kurioses Versteck

Ein Pärchen war auf der A6 bei Waidhaus mit dem Auto unterwegs. Im Gepäck hatten sie 60 Gramm Crystal Meth. Die Drogen waren gut versteckt.

Waidhaus - Dieser Snack hatte es in sich: Ein Pärchen hat in dem doppelten Boden einer Chipsdose 60 Gramm Crystal Meth transportiert. Bereits am Dienstag vergangener Woche fanden die Beamten die unter dem Snack versteckten Drogen - bei einer Kontrolle auf der A6 im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Ermittler durchsuchen Wohnung von Pärchen

Nach Angaben von Bundespolizei und Zollfahndungsamt vom Dienstag beschlagnahmten Ermittler bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen in Mittelfranken kleinere Mengen an Drogen sowie weitere Schmuggelbehältnisse mit doppeltem Boden. Der 51 Jahre alte Mann kam in Untersuchungshaft, die Frau unter Auflagen frei.

dpa

