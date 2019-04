Kurioser Diebstahl: Unbekannte stehlen sehr langen Holzzaun

In der Regel stehlen Diebe Schmuck, Bargeld oder Elektronik. Aber ein Holzzaun ist da eher ungewöhnlich. Im Landkreis Bayreuth haben die Langfinger gleich richtig zugeschlagen.

Waischenfeld - An einer Straße in Oberfranken haben Unbekannte einen Holzzaun auf einer Länge von mehr als zwei Kilometern abmontiert und gestohlen. Der Zaun aus unbehandelten Holzbrettern war an der Staatsstraße zwischen Waischenfeld und Doos (Landkreis Bayreuth) angebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er sollte während Straßenbauarbeiten die angrenzenden Biotopschutzflächen abschirmen und war auf einer Länge von 2,4 Kilometern dort angebracht.

Landkreis Bayreuth: Der Zaun war mehrere tausend Euro wert

Unbekannte hatten den Zaun bereits Ende Februar größtenteils entwendet und so einen Schaden in Höhe von 10 000 Euro verursacht, wie die Polizei nun mitteilte. Die Suche nach den Übeltätern läuft noch.

dpa

