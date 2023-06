Waldbrand an bayerisch-thüringischer Grenze

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wegen andauernder Trockenheit und hoher Waldbrandgefahr mahnen Behörden in Franken seit Tagen zur Vorsicht. Am Dienstag brennen an der Grenze zu Thüringen gleich zwei Flächen - wenige Kilometer voneinander entfernt. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

Nordhalben - Mehrere Hektar eines Waldgebiets an der Grenze von Bayern und Thüringen sind am Dienstag in Brand geraten. Wie groß genau die betroffene Fläche ist, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Das Feuer habe aber „anscheinend ein recht großes Ausmaß“. Meldungen über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Die Feuerwehr war am Nachmittag mit Löscharbeiten beschäftigt.

Laut einem Sprecher der Integrierten Leitstelle (ILS) in Coburg waren „jede Menge Feuerwehren“ vor Ort. Hubschrauber oder Flugzeuge seien bei den Löscharbeiten aber zunächst nicht im Einsatz gewesen. Ein Brand zwischen dem bayerischen Nordhalben (Landkreis Kronach) und dem thüringischen Wurzbach (Saale-Orla-Kreis) war demnach am Nachmittag unter Kontrolle. Laut einem Polizeisprecher war die Feuerwehr nur noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Allerdings sei kurze Zeit nach der Meldung des ersten Feuers durch einen Passanten ein zweiter Waldbrand in wenigen Kilometern Entfernung gemeldet worden - in unmittelbarer Nähe zur Landesgrenze. Über das Ausmaß konnten Sprecher von Polizei und ILS zunächst keine Angaben machen. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort, die betroffene Fläche liege aber mitten im Wald.

Wegen anhaltender Trockenheit und in Teilen sehr hoher Waldbrandgefahr hatte die Bezirksregierung von Oberfranken für Dienstag Beobachtungsflüge angeordnet. Die Behörden riefen Waldbesucher zu äußerster Vorsicht auf.

In den vergangenen Tagen hatten mehrere bayerische Bezirksregierungen entsprechende Beobachtungsflüge angeordnet. dpa