Extremwetter in Bayern: DWD warnt in Vorhersage – Waldbrandgefahr steigt laut Prognose

Endlich sommerliches Wetter in Bayern. Doch zusammen mit den Temperaturen steigt auch die Waldbrandgefahr. Besonders betroffen ist Unterfranken – auch in München ist erhöhte Gefahr.

München – Derzeit nimmt die Waldbrandgefahr in vielen Regionen Bayerns zu. Auch die Landeshauptstadt ist betroffen. Das meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag (01. Juni) und veröffentlichte Vorhersagen des Waldbrandindex. Dieser zeigt die Waldbrandgefahr in 5 Gefahrenstufen an: 1 = sehr geringe Gefahr bis 5 = sehr hohe Gefahr.

Was bedeuten die Waldbrandgefahrenstufen? Stufe 1 „sehr geringe Gefahr“: Der Wald kann ohne Einschränkungen betreten werden und die Waldbrandwarnung ist aufgehoben. Stufe 2 „geringe Gefahr“: Grundsätzlich gibt es keine Einschränkung beim Betreten des Waldes. Um Zündquellen zu vermeiden, ist jedoch erhöhte Vorsicht geboten. Fahrzeuge dürfen weiter auf Waldparkplätzen abgestellt werden. Nur im Notfall sollten Wege mit trockener Bodenvegetation befahren werden. Stufe 3 „mittlere Gefahr“: Die zuständige Behörde darf den Wald sperren. Den Wald zu betreten, ist weiterhin erlaubt, aber bei der Nutzung von Waldparkplätzen ist erhöhte Vorsicht geboten. Öffentliche Feuerstellen oder Grillplätze im und am Wald dürfen nicht mehr genutzt werden. Stufe 4 „hohe Gefahr“: In Waldgebieten sollten öffentliche Straßen und Wege, sowie Waldwege aller Art nicht verlassen werden. Die Forstbehörde kann ausgewiesene Parkplätze, sowie touristische Einrichtungen im Wald sperren. Die zuständigen Behörden treffen gegebenenfalls zusätzliche Brandschutzmaßnahmen. Stufe 5 „sehr hohe Gefahr“: Der Waldeigentümer und die Forstbehörde dürfen den Wald sperren. Der Wald sollte weder betreten noch befahren werden. Ausnahmen gelten nur zu Kontrolltätigkeiten durch die Forstbehörde, sowie für Kräfte des Brandschutzes, Rettungsdienstes oder Katastrophenschutzes. Quellen: DWD, MDR

Für die Landeshauptstadt stellt der DWD für den Zeitraum 01. bis 06. Juni eine Gefahrenlage der Stufe drei fest („mittlere Gefahr“). Ähnlich sieht die Waldbrandgefahr aufgrund des Wetters in Städten wie Augsburg, Memmingen und Günzburg aus. In Nürnberg, Würzburg, Bamberg und Regensburg hingegen ruft der Wetterdienst zeitweise die Warnstufe vier aus.

Kritische Lage in Bad Kissingen: Luftbeobachtung mit Flugzeugen

Im unterfränkischen Bad Kissingen herrschte am Donnerstag (01. Juni) sogar die höchste Gefahrenstufe, so die Deutsche-Presse-Agentur (dpa) in Berufung auf die Meldung des DWD. Die Regierung Unterfranken hat deswegen für das Wochenende eine Luftbeobachtung mit Flugzeugen angeordnet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Finanziert wird diese Luftbeobachtungsaktion aus „Mitteln des Katastrophenschutzfond“, heißt es weiter. Die Pilotinnen und Piloten sind ehrenamtlich im Einsatz. Den Angaben nach werde bei der Luftbeobachtung nicht nur auf Waldbrandgefahr, sondern auch auf Borkenkäferbefall und den Verkehr geschaut, so die dpa.

So helfen Sie, einen Waldbrand zu verhindern

Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten wird deswegen gebeten, „in Waldgebieten besonders vorsichtig zu sein“. Am höchsten ist die Gefährdung in den heißen Nachmittagsstunden, aber auch nachts sei die Waldbrandgefahr hoch.

Wie jedes Jahr gilt es einfache Tipps zu befolgen, um die Gefahr eines Waldbrandes zu reduzieren.

Kein offenes Feuer (z.B. beim Grillen) oder offenes Licht wie Fackeln oder Laternen in Wäldern oder auf Wiesen.

Im Wald nicht rauchen und niemals Zigarettenstummel aus dem Auto- oder Zugfenster werfen.

Zufahrten zu Wäldern müssen für Löschfahrzeuge Tag und Nacht freigehalten werden.

Keine Abfälle in die Natur werfen: Scherben können wie Brenngläser wirken.

Immer sofort die Feuerwehr (Notruf 112) alarmieren – auch wenn es sich um ein augenscheinlich kleines Feuer oder eine Rauchentwicklung handelt. Viele Brände lassen sich durch schnelles Eingreifen bereits im Anfangsstadium löschen.

