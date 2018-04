Erhöhte Waldbrandgefahr in Oberbayern: Diese Maßnahme ergreift die Regierung

Wegen erhöhter Waldbrandgefahr hat die Regierung von Oberbayern für das Wochenende Beobachtungsflüge angeordnet.

München - Wie schon am Freitag sollen auch an diesem Samstag und Sonntag jeweils sieben Flieger von verschiedenen Orten aus starten und oberbayerische Wälder überfliegen, wie die Regierung am Freitag mitteilte.

Für die Alpenränder hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) zuvor den sogenannten Waldbrandgefahrenindex auf Stufe vier angehoben. Ab dieser Stufe ordne man in der Regel die Luftbeobachtung an, hieß es von der oberbayerischen Regierung. Dies sei typischerweise an einigen wenigen Tagen pro Jahr der Fall. Zur Flugbeobachtung werden Kleinflugzeuge oder Motorsegler eingesetzt.

Grund für die Waldbrandgefahr ist das derzeit sonnige Wetter in Bayern und die damit einhergehende Trockenheit. Die Regierung von Oberbayern bittet die Bevölkerung um Vorsicht: Personen sollten in Waldnähe beispielsweise kein Feuer entfachen und nicht rauchen.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Brendan Esposito (Symbolbild)