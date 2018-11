Auto in Innkanal gestürzt: Mögliche Insassen hätten „keine Überlebenschance“ - Tasche gefunden

In Pürten bei Waldkraiburg läuft derzeit ein Großeinsatz: Ein Auto ist in den Innkanal gefahren. Die Bergung wurde jetzt abgebrochen.

Update, 23. November 2018, 13.05 Uhr:

Wie die Polizei Waldkraiburg auf Nachfrage bestätigt, haben Einsatzkräfte in der Nähe des treibenden Autos eine Tasche gefunden, die Fahrzeugpapiere und Kennzeichen des gestohlenen Autos enthielt. Nun sei es gesichert, dass es sich bei dem wenig später untergegangenen Fahrzeug um das in Mühldorf gestohlene Auto handelt.

Insassen hätten bei Innkanal-Unfall keine Überlebenschance gehabt

Update, 23. November 2018, 12.25 Uhr:

Wie ein Sprecher der Polizei Waldkraiburg auf Nachfrage mitteilt, ist noch nicht gesichert, dass es sich bei dem Auto im Innkanal um den in der Nacht auf Freitag in Mühldorf geklauten Wagen handelt. Es gebe Hinweise darauf. So habe ein Passant das Auto mehrere hundert Meter im Innkanal treiben sehen, bevor es unterging, und es beschrieben. Ähnlichkeiten zum gestohlenen Fahrzeug seien vorhanden.

Wasserrettung, Polizei und der Betreiber des Innkanals überlegen nun, welche Maßnahmen die Fließgeschwindigkeit des Wassers reduzieren könnten. Eine schnelle Bergung des Autos sei aber auf jeden Fall nicht möglich. Nachdem es keine Hinweise auf Insassen gebe, dränge die Zeit auch nicht. Vermutlich werde man den Wagen erst am nächsten Wochenende bergen. „Sollte jemand in dem Auto drin sein, hätte er angesichts der Zeit, die bis zum Einsatz vergangen ist, eh keine Überlebenschance“, so der Polizeisprecher.

Eingesetzt waren die freiwilligen Feuerwehren Erasmus, Pürten, Ebing und Mühldorf, das BRK, die DLRG, Boote der Wasserwachten Waldkraiburg, Obing, Töging und Burgkirchen.

Auto im Innkanal bei Waldkraiburg untergegangen

Update, 23. November 2018, 11.45 Uhr:

Wie innsalzach24.de berichtet, haben Einsatzkräfte tatsächlich ein Auto im Innkanal entdeckt. Die Absuche des Wagens im Wasser durch Taucher wurde gegen 11.15 Uhr abgebrochen. Die Fließgeschwindigkeit des Inns sei zu hoch, die Taucher würden bei einem Einsatz gefährdet werden. Einzige Option ist nun, den Kanal aufzustauen.

Der Wagen soll laut innsalzach24.de in der Nacht auf Freitag in Mühldorf geklaut worden sein.

Auto stürzt bei Waldkraiburg in Innkanal

Erstmeldung, 23. November 2018, 10.58 Uhr:

Waldkraiburg - Ersten Informationen vor Ort zufolge soll es am Freitagmorgen zu einem Unglück am Innkanal in Pürten bei Waldkraiburg im Landkreis Mühldorf gekommen sein. Ein Auto ist gegen 9.45 Uhr offenbar in den Kanal gefahren bzw. gestürzt.

Derzeit läuft ein Großeinsatz.

