Mann sticht Ex-Freundin nieder und flüchtet über Geländer - dann kommt SEK

Mein persönlicher Eindruck ist, dass diese Vorfälle erst seit 2015 so stark vermehrt vorkommen wo mit dem Messer Menschen verletzt werden oder auch getötet werden. Selbst wenn man davonkommt mit Verletzungen durch ein Messer, dann heißt das aber nicht dass man gesundheitlich wieder voll in Ordnung kommt.

By the way, in Österreich wird ja nichts mehr unter den Teppich gekehrt, selbst die Öffentlichen sprechen offen für 2017 von 40 Morden durch Asylbewerber. Man kann nur erahnen was das für uns heißt.