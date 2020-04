Anschläge auf mehrere türkische Geschäfte in Bayern: Polizei ermittelt in Richtung Extremismus

Im bayerischen Waldkraiburg, ereignete sich ein Brandanschlag auf ein türkisches Geschäft. Die Polizei ermittelt in Richtung Terrorismus und Extremismus.

Waldkraiburg - Bei einem Großbrand in Oberbayern sind sechs Menschen verletzt worden. Bei dem Feuer, das nach Polizeiangaben am frühen Montagmorgen in der Innenstadt von Waldkraiburg im Landkreis Mühldorf am Inn ausbrach, entstand Millionenschaden.

Waldkraiburg: Türkisches Lebensmittelgeschäft in Brand - Brandstiftung?

Als die Feuerwehr vor Ort ankam, stand ein türkisches Lebensmittelgeschäft in Flammen. Das Feuer griff auf ein benachbartes Haus mit Drogeriemarkt über. Bewohner über den Geschäften brachten sich in Sicherheit oder wurden von der Feuerwehr gerettet.

Sechs Menschen wurden durch das Einatmen von Rauch verletzt, vier von ihnen mussten vorübergehend ins Krankenhaus. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein ergriff noch in der Brandnacht die ersten Maßnahmen am Brandort.

Waldkraibrug: Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus in Ermittlungen involviert

Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen übernommen. Um die genauen Umstände zu klären wurde nun die Sonderkommission „Prager“ unter der Leitung von Kriminaldirektor Hans-Peter Butz gegründet. Insgesamt arbeiten 25 Beamte in der Soko.

Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts eines Verbrechens der vorsätzlichen schweren Brandstiftung. Es liegen keine Hinweise auf ein eventuelles Tatmotiv vor.

Waldkraiburg: Besitzer des türkischen Ladens meldet sich zu Wort

Der Besitzer des Ladens meldete sich selbst über Instagram zu Wort*. „Wie ihr sicherlich mitbekommen habt (ich mache diese Aussage aufgrund von Berichten von Augenzeugen und gehe davon aus, dass es Brandstiftung war) konnte jemand die Corona-Zeit nicht abwarten zu grillen und hat meine komplette Ware servierfertig zubereitet. Leider scheint der Täter kein guter Grillmeister zu sein, also hat er das Inventar direkt mit gegrillt.“

Polizei ermittelt im Zusammenhang mit weiteren Beschädigungen türkischer Läden in Waldkraiburg

Die Neugegründete Soko „Prager“ ermittelt in diesem Zusammenhang auch zu zwei weiteren Taten in Waldkraiburg. In der Nacht von 16. auf 17. April wurde ein Friseurladen am Stadtplatz und in der Nacht von 18. auf 19. April ein Lokal am Annabergplatz beschädigt. In beiden Fällen wurden Fensterscheiben eingeworfen. Die drei Inhaber sind ebenfalls türkische Staatsangehörige bzw. haben türkische Wurzeln.

Aufgrund des Verdachts, dass die Taten im direkten Zusammenhang stehen und sich alle Taten gegen dieselbe Bevölkerungsgruppe richtet, hat die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen an sich gezogen. Nun gilt es herauszufinden, ob hinter den Anschlägen wirklich dieselben Täter stecken. Und wenn ja, ob dahinter eine rechtsterroristische oder andere Motivation steckt. Aktuell laufen die Ermittlungen wegen des Brandanschlags in alle Richtungen.

In der Tatnacht wurde ein Mann durch Zeugen kurz nach dem Ausbruch des Feuers beim Verlassen des Stadtplatzes beobachtet worden. Laut Polizei steht noch nicht fest, ob dieser Mann als Zeuge oder Tatverdächtiger in Betracht kommt. Zu dem Mann liegen der Polizei keine nähere Beschreibung vor. Er soll aber jüngeren Alters sein.

Die Polizei in folge der Taten ihre Präsenz in Waldkraiburg erhöht. Polizeipräsident Robert Kopp erklärt: „Die Gefährdung oderSchädigung türkischer Einrichtungen ist in keiner Weise akzeptabel und ist mit einer toleranten und weltoffenen Gesellschaft nicht vereinbar. Die Verhinderung derartiger Taten, sowie deren Aufklärung werden wir mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten bewerkstelligen.“

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Mühldorf am Inn unter der Rufnummer 08631/36730 zu melden.

