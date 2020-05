Im bayerischen Waldkraiburg, ereignete sich ein Brandanschlag auf ein türkisches Geschäft. Die Polizei ermittelt in Richtung Terrorismus und Extremismus.

In Waldkraiburg wurden mehrere türkische Läden beschädigt.

Ein Laden wurde sogar bei einem Brand zerstört.

Die Polizei ermittelt in Richtung Terrorismus und Extremismus.

Nun kam es zu einer Festnahme.

Update, 17.01 Uhr: Der 25-Jährige, den die Polizei am Bahnhof in Mühldorf am Inn festgenommen hat (siehe unten), steht unter dringendem Tatverdacht. Die Polizei kündigte für Sonntagvormittag (10. Mai) in Rosenheim eine Pressekonferenz an.

Ermittlungen nach Anschlägen auf türkische Geschäfte in Waldkraiburg: Tatverdächtiger festgenommen?

Update vom 9. Mai, 14 Uhr: Nach den Anschlägen auf Geschäfte türkischstämmiger Inhaber in Waldkraiburg hat die Polizei in Mühldorf am Inn einen 25-Jährigen festgenommen. Der Mann sei nicht im Besitz einer Fahrkarte gewesen und habe „Explosivstoffe“ im Gepäck gehabt. Die Polizei kündigte für Sonntagvormittag in Rosenheim eine Pressekonferenz an. Die „Bild“-Zeitung berichtete über Informationen, wonach es sich bei dem Festgenommenen „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um den Attentäter von Waldkraiburg handele.

„Bei der Kontrolle seines Gepäcks wurden Materialien gefunden, mit denen man Sprengstoff herstellen kann“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. „Wir prüfen, ob es einen Zusammenhang mit der Anschlagserie auf Geschäfte in Waldkraiburg gibt.“ Weitere Angaben zur Identität des Mannes machte die Polizei zunächst nicht. „Derzeit laufen die Ermittlungen in alle Richtungen.“

Nach der Festnahme des Mannes durchsuchten Ermittler des Landeskriminalamtes zwei Wohnhäuser in Waldkraiburg und Garching an der Alz. „Es gab Hinweise auf gefährliche Gegenstände.“ Vorsorglich mussten einige Anwohner ihre Häuser zeitweise verlassen.

Anschlagsserie auf Geschäfte in Waldkraiburg: Sonderkommission aufgestockt

Update vom 8. Mai: Nach der möglicherweise extremistisch motivierten Anschlagsserie auf türkische Geschäfte in Waldkraiburg hat die Polizei ihre Sonderkommission auf 50 Mitarbeiter verdoppelt. Bisher gebe es mehr als 120 Spuren, denen mit Hochdruck nachgegangen werde, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach einem Zeugenhinweis sei unter anderem eine Wohnung in Waldkraiburg mit richterlichem Beschluss durchsucht worden. Dies habe aber keine Erkenntnisse zur Aufklärung der Taten gebracht.

Waldkraiburg: Fahndungsmaßnahmen nach Sachbeschädigung erfolglos

Update vom 6. Mai, 17.10: In der Nacht auf Mittwoch, 06.05.2020, kam es im Stadtgebiet von Waldkraiburg erneut zu einer Sachbeschädigung an einem türkischen „Kebaphaus“. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unter Federführung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mit einem hohen Kräfteansatz blieben bislang erfolglos. Gegen 02.50 Uhr verständigte ein Anwohner der Franz-Liszt-Straße aus Waldkraiburg über Notruf die Polizei und teilte mit, dass bei einem benachbarten Imbiss eine Fensterscheibe eingeworfen wurde.

Unmittelbar darauf veranlasste die Polizei eine umfangreiche Fahndung mit einer Vielzahl von zivilen und uniformierten Streifenbesatzungen. Auch ein Personensuchhund und ein Polizeihubschrauber sowie zwei Streifen der Bundespolizei waren in die Fahndungsmaßnahmen eingebunden. Bislang blieb die Fahndung erfolglos. Da ein Zusammenhang mit den bisherigen Taten gegen türkische Gewerbetreibende aus Waldkraiburg (wir berichteten) nicht auszuschließen ist, wird dieser Fall von der mit Hochdruck ermittelnden SOKO „Prager“ bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernommen.

Erstmeldung vom 29. April 2020

Waldkraiburg - Bei einem Großbrand in Oberbayern sind sechs Menschen verletzt worden. Bei dem Feuer, das nach Polizeiangaben am frühen Montagmorgen in der Innenstadt von Waldkraiburg im Landkreis Mühldorf am Inn ausbrach, entstand ein Millionenschaden.

Waldkraiburg: Türkisches Lebensmittelgeschäft in Flammen - Brandstiftung?

Als die Feuerwehr vor Ort ankam, stand ein türkisches Lebensmittelgeschäft in Flammen. Das Feuer griff auf ein benachbartes Haus mit Drogeriemarkt über. Bewohner über den Geschäften brachten sich in Sicherheit oder wurden von der Feuerwehr gerettet.

Sechs Menschen wurden durch das Einatmen von Rauch verletzt, vier von ihnen mussten vorübergehend ins Krankenhaus. Der K riminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein ergriff noch in der Brandnacht die ersten Maßnahmen am Brandort.

Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen übernommen. Um die genauen Umstände zu klären wurde nun die Sonderkommission „Prager“ unter der Leitung von Kriminaldirektor Hans-Peter Butz gegründet. Insgesamt arbeiten 25 Beamte in der Soko.

Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts eines Verbrechens der vorsätzlichen schweren Brandstiftung. Es liegen keine Hinweise auf ein eventuelles Tatmotiv vor.

Waldkraiburg: Besitzer des türkischen Ladens meldet sich zu Wort

Der Besitzer des Ladens meldete sich selbst über Instagram zu Wort*. „Wie ihr sicherlich mitbekommen habt (ich mache diese Aussage aufgrund von Berichten von Augenzeugen und gehe davon aus, dass es Brandstiftung war) konnte jemand die Corona-Zeit nicht abwarten zu grillen und hat meine komplette Ware servierfertig zubereitet. Leider scheint der Täter kein guter Grillmeister zu sein, also hat er das Inventar direkt mit gegrillt.“

Polizei ermittelt im Zusammenhang mit weiteren Beschädigungen türkischer Läden in Waldkraiburg

Die Neugegründete Soko „Prager“ ermittelt in diesem Zusammenhang auch zu zwei weiteren Taten in Waldkraiburg. In der Nacht von 16. auf 17. April wurde ein Friseurladen am Stadtplatz und in der Nacht von 18. auf 19. April ein Lokal am Annabergplatz beschädigt. In beiden Fällen wurden Fensterscheiben eingeworfen. Die drei Inhaber sind ebenfalls türkische Staatsangehörige bzw. haben türkische Wurzeln.

Waldkraibrug: Zentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus in Ermittlungen involviert

Aufgrund des Verdachts, dass die Taten im direkten Zusammenhang stehen und sich alle Taten gegen dieselbe Bevölkerungsgruppe richtet, hat die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen an sich gezogen. Nun gilt es herauszufinden, ob hinter den Anschlägen wirklich dieselben Täter stecken. Und wenn ja, ob dahinter eine rechtsterroristische oder andere Motivation steckt. Aktuell laufen die Ermittlungen wegen des Brandanschlags in alle Richtungen.

In der Tatnacht wurde ein Mann durch Zeugen kurz nach dem Ausbruch des Feuers beim Verlassen des Stadtplatzes beobachtet worden. Laut Polizei steht noch nicht fest, ob dieser Mann als Zeuge oder Tatverdächtiger in Betracht kommt. Zu dem Mann liegen der Polizei keine nähere Beschreibung vor. Er soll aber jüngeren Alters sein.

Polizeipräsenz in Waldkraiburg erhöht

Die Polizei in folge der Taten ihre Präsenz in Waldkraiburg erhöht. Polizeipräsident Robert Kopp erklärt: „Die Gefährdung oder Schädigung türkischer Einrichtungen ist in keiner Weise akzeptabel und ist mit einer toleranten und weltoffenen Gesellschaft nicht vereinbar. Die Verhinderung derartiger Taten, sowie deren Aufklärung werden wir mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten bewerkstelligen.“

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Mühldorf am Inn unter der Rufnummer 08631/36730 zu melden.

