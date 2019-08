Taxi geklaut und Fahrerin aus rollendem Auto gestoßen - Polizei verhaftet zwei Jugendliche

Nahe Waldkraiburg haben zwei Jugendliche ein Taxi geklaut und die Fahrerin aus dem noch rollenden Auto gestoßen. Die Polizei konnte das Duo festnehmen.

Waldkraiburg - Zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche haben in Oberbayern ein Taxi geraubt und die Fahrerin aus dem rollenden Auto gestoßen. Die 67-Jährige sollte die Brüder in eine Jugendeinrichtung fahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Während der Fahrt hätten die Teenager die Fahrerin nahe Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) angegriffen und aus dem langsam fahrenden Wagen gestoßen, sagte eine Sprecherin.

Zwei Brüder klauen Taxi: Polizei verhaftet Jugendliche

Die Brüder fuhren am Freitag mit dem Taxi noch ein Stück, stellten es dann ab und wollten per Anhalter weiter. An der Autobahnanschlussstelle Mühldorf-West nahmen Polizisten das Duo fest. Ein Richter schickte die beiden in Untersuchungshaft.

Weil die Jugendlichen ohne Begleitung aus Serbien nach Bayern eingereist waren, sollte die Taxifahrerin sie in die Einrichtung bringen. Ein Kollege fuhr die verletzte Frau in ein Krankenhaus.

dpa

