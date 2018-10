Audi-Fahrer übersieht beim Überholen Motorradfahrer - der stirbt noch am Unfallort

Laut Polizei scherte bei Waldkraiburg/Taufkirchen ein Audi-Fahrer zum Überholen aus, übersah den entgegenkommenden Motorradfahrer (57) - und erwischte ihn frontal. Mit tödlichen Folgen.

Taufkirchen - Die Polizei Waldkraiburg berichtet: Am Montag kurz vor 13 Uhr, wollte ein Pkw-Fahrer (67) aus Waldkraiburg auf der St 2360 von Taufkirchen in Richtung Kraiburg fahrend in einer Linkskurve zwei vorausfahrende Fahrzeuge, einen Pkw und einen Sattelzug, überholen.

Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 57-jährigen Motorradfahrer, ebenfalls aus Waldkraiburg. Während des Überholmanövers kam es zum Frontalzusammenstoß, wobei der Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Der Unfallverursacher erlitt einen Schock, seine Beifahrerin (62) trug schwerwiegende Gesichtsverletzungen davon und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Salzburg geflogen.

An dem Pkw Audi und dem Motorrad BMW entstand Totalschaden, die Staatsanwaltschaft Traunstein und die Polizeiinspektion Waldkraiburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Beweissicherung waren sowohl ein Polizeihubschrauber als auch ein Unfallgutachter an die Unfallstelle beordert worden.

