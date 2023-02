9 / 11

Der Hohenbogen ist ein Höhenzug in der Nähe von Cham am Bayerischen Wald. Er bietet gleich mehrere Sehenswürdigkeiten: Neben der atemberaubenden Aussicht vom Höhenzug aus gibt es auch einen Sessellift, mit dem man die Berglandschaft erkunden kann. Besonderes Highlight sind auch die alten Nato Türme, die am höchsten Punkt des Höhenzugs – dem Schwarzriegel – stehen. Am denkmalgeschützten Hauptturm wurden Treppen angebracht, wodurch man diesen besteigen kann und einen umwerfenden Blick auf die Umgebung hat. © Panthermedia / IMAGO