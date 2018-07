Niederbayern: Frau jagt Haus ihres Ex-Mannes in die Luft - und stirbt fast selbst dabei

Sie brach mit einer Art Axt ein Fenster auf, stieg in das Haus, das ihr Ex-Mann samt Sohn bewohnt, und verursachte eine Explosion. Zum Glück für die Frau wurde sie dabei beobachtet.

Wallersdorf - Eine Frau ist in das Haus ihres Ex-Mannes in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) eingebrochen, hat dort Feuer gelegt und eine Explosion verursacht. Die 43-Jährige erlitt dabei am Sonntagabend schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Niederbayern mitteilte.

Zeugen meldeten per Notruf, dass eine Frau mit einem axtähnlichen Gegenstand versuche, durch das Fenster in das Einfamilienhaus einzusteigen. Kurz danach war eine Explosion zu hören und es brannte im Haus. Die gerufenen Polizisten fanden die stark blutende Frau in der Einfahrt des Grundstücks. Der Ex-Mann und sein Sohn waren nicht daheim.

Nach ersten Erkenntnissen sei das Haus aber völlig zerstört, der Schaden wurde auf 250.000 Euro geschätzt. Das Motiv der Frau war zunächst unklar, es könnten aber psychische Probleme eine Rolle gespielt haben, hieß es bei der Polizei. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Landshut zu melden.

dpa/lby

Mit dieser Meldung geht ein einsatzreiches Wochenende für die Rettungskräfte in Bayern zu Ende. In Vohburg bei Ingolstadt kam es am Freitagmorgen zu einer wesentlich schockierenderen und brutaleren Tat: Dort wurde ein Mann von einem Auto überfahren und liegengelassen. Er starb alleine.

Rubriklistenbild: © picture alliance / Marcel Kusch/ / Marcel Kusch