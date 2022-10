Nach Corona-Pause: Wallfahrer stürmen 50-Seelen-Dorf im Landkreis Kehlheim

Von: Anna Lorenz

Vom 06. bis 10. Oktober 2022 finden in der niederbayerischen Markt Langquaid die Hellringstage, ein jahrhundertealtes Wallfahrtsfest, statt. Pilger strömen dann zu Tausenden in das kleine Dorf Hellring.

Hellring – Die Gemeinde Hellring, gelegen in der niederbayerischen Markt Lanquaid, ist klein. 50 Einwohner zählt das Dorf, das allerdings auch mit der bekannten Wallfahrtskirche Sankt Ottilie aufwartet. Nach zweijähriger Corona-Pause findet von 06. bis 10. Oktober 2022 der sogenannte Hellring wieder statt – und lässt Wallfahrer scharenweise in das Dorf strömen.

Hellring 2022: So sieht das Programm zum Festakt im niederbayerischen Landkreis Kelheim aus

Die „Hellringstage“ eignen sich ideal für einen Ausflug, denn das Wallfahrtsfest ist seit dem 16. Jahrhundert ein liebevoll gehegter Teil des Brauchtums in der Markt Langquaid. Die, 1733 bis 1735 erbaute Kirche im Rokokostil ist Wallfahrtsort der Heiligen Ottilie, die Augenleidenden beistehen soll. Die Tradition der „Hellringstage“ fußt auf dem Umstand, dass Pilger, die teils von weit her kamen, die Gastfreundschaft der Hellringer in Anspruch nehmen konnten und von diesen mit herzhaften Speisen versorgt wurden, ehe sie die Heimreise antraten.

Kein Wunder also, dass bis heute die Kulinarik besonderen Stellenwert beim Hellring hat. Wie die Markt berichtet, werden die Festteilnehmer mit „herzhaften Enten-, Gänse- und natürlich auch Schweinebraten, Wildspezialitäten, sowie Brotzeiten aller Art verköstigt“. Dem Wetter, sollte es denn einmal ungemütlich werden, kann nicht nur in Räumlichkeiten der teilnehmenden Wirte, sondern auch einem herbstlich dekorierten Zelt auf der Festwiese getrotzt werden.

„Hellring-Sonntag“: Dult und kirchliche Feierlichkeiten erwarten die Besucher

Am „Hellring-Sonntag“, der heuer auf den 09. Oktober 2022 fällt, ist auch für Heiterkeit gesorgt. Fahrgeschäfte und verschiedenste Stände laden dann zur Hellring-Dult ein. Schausteller und Markthändler bieten Unterhaltung für die ganze Familie und Fahrgeschäften, zum Beispiel Kinderkarussell oder Schiffschaukel, dienen ebenso dem geselligen Beisammensein wie Los- und Schießstände.

Daneben werden von den Augustinerchorherren der Propstei Paring am Sonntag ein großer Wallfahrergottesdienst und eine Nachmittagsandacht gefeiert. Auch Pilgermessen werden zum Hellring ausgerichtet.