Kilometerlange Staus und Verkehrschaos mit Ansage: Wallgauer protestieren gegen Ausflugsverkehr

Wallgau – Ausflügler und Urlauber, die sich zum Start der Sommerferien auf den Weg zum Walchensee oder über Mittenwald nach Österreich machen wollen, müssen sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen – oder sich vorher eine andere Route überlegen. Denn in Wallgau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen will ein Bürgerbündnis am Samstag ein Zeichen des Protests gegen die Verkehrsbelastung auf der Bundesstraße 11 setzen. Die Straße führt von Kochel über Walchensee nach Wallgau und Krün und wird besonders bei schönem Wetter von zahlreichen Ausflüglern genutzt.

Unter dem Motto „Ausbremst is“ ruft die neugegründete Interessengemeinschaft Verkehrsentlastung Wallgau (VEW) gemeinsam mit der Radl-Initiative Garmisch-Partenkirchen zum Protest. Die Kundgebung ist von 11 bis 12.30 Uhr angesetzt, rund 300 Teilnehmer wollen dabei gemütlich durch das 1400-Einwohner spazieren. In diesem Zeitraum wird Wallgau für den Verkehr auf der B 11 komplett abgeriegelt sein, Schlupflöcher für Durchreisende soll es nicht geben. Angesichts des zu erwartenden Ausflugsverkehrs am ersten Ferientag dürfte das zu kilometerlangen Staus führen.

Das ist den Initiatoren klar. Katharina Zunterer, Sprecherin der VEW betont aber: „Wir wollen keinen ärgern, wir wollen wachrütteln.“ Sie spricht von zu hohen Geschwindigkeiten, Lärmbelästigung, Luftverschmutzung und „lebensgefährlichen Situationen“ im Bereich des Kindergartens wegen des hohen Verkehrsaufkommens. Die Interessengemeinschaft fordert eine Umgehungsstraße.

Es ist nicht der erste Protest dieser Art. Im Herbst gingen Walchenseer Bürger auf die Straße, um gegen das hohe Verkehrsaufkommen, Falschparker und Müllberge am Walchensee zu demonstrieren. Christof Schnürer - merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

