Canyoning-Gruppe findet tödlich verunglückten Wanderer in Bachbett – Bergung nur mit Hubschrauber möglich

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Ein 82-jähriger Wanderer ist im Landkreis Traunstein tödlich verunglückt. Eine Canyoning-Gruppe entdeckte seine Leiche im Bachbett.

Ruhpolding - Bei einer Canyoningtour haben Sportler am Freitagnachmittag, 14. Juli, eine schreckliche Entdeckung gemacht. Im Landkreis Traunstein nahe der österreichischen Grenze stießen sie im Fischbach auf die Leiche eines Mannes, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei dem verunglückten Wanderer handelte es sich um einen 82-Jährigen aus dem Landkreis Altötting, wie die Ermittlungen der örtlichen Polizei und der Alpinen Einsatzgruppe ergaben. Offensichtlich war er vom Weg abgekommen und in ein steiles Waldgebiet gestürzt, bevor er schließlich im Bachbett landete.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Canyoning-Gruppe findet verunglückten Wanderer in Bachbett

Die Canyoning-Gruppe, die auf einer Wanderung vom Heutal in Richtung Ruhpolding unterwegs war, hatte aufgrund fehlenden Mobilfunknetzes nicht die Möglichkeit, sofort die Polizei zu verständigen. Erst am Ende des Baches konnte der Guide die Polizeistation Ruhpolding über den Vorfall informieren. Eine Streife der Polizei bestätigte schließlich den tragischen Unfalltod des Mannes. Der Leichnam des Mannes musste mit Hilfe eines Polizeihubschraubers geborgen werden, da das unwegsame Gelände eine Bergung über den Landweg unmöglich machte.

Der Schrecken für die Sportler muss groß gewesen sein: Eigentlich wollten sie eine Canyoning-Tour im Fischbach unternehmen. © IMAGO / Pond5

Der 82-jährige Wanderer hatte offenbar seine Tour von Ruhpolding aus gestartet und befand sich möglicherweise auf dem Weg zum Staubfall oder war bereits auf dem Rückweg. Die genaue Unfallursache wird derzeit von den Ermittlern in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Traunstein untersucht. Bisher gibt es keinerlei Anzeichen für eine Fremdbeteiligung, sodass die Ermittler von einem tragischen Unfall ausgehen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.