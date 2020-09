Traunsteiner geht in den Bergen wandern - nun wird er vermisst: Wer hat diesen Mann gesehen?

Die Polizei sucht nach einem Vermissten bei Ruhpolding. Der Mann war wohl in die Berge aufgebrochen und ist seitdem verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 54-Jähriger aus Traunstein wird bei Ruhpolding vermisst.

Die Polizei vermutet, dass der Mann zum Wandern in einen der umliegenden Berge aufgebrochen ist.

Mittlerweile wurde sein Fahrzeug gefunden, die Beamten bitten die Öffentlichkeit um Hinweise.

Ruhpolding - Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd sucht nach einem vermissten Mann aus Traunstein. Der 54-jährige Hans-Jürgen Bauer wird seit Sonntag (6. September) vermisst.

Ruhpolding: Wanderer aus Traunstein vermisst - Fahrzeug des Mannes wurde gefunden

Der Traunsteiner ist viel in den Bergen unterwegs. Sein Fahrzeug wurde am Dienstag (8. September) im Bereich Gruttau/Urschlau im Gemeindebereich Ruhpolding gefunden, es war versperrt.

Die Beamten vermuten, dass sich der Mann zu einer Bergwanderung in einen der umliegenden Berge aufgemacht hat. Der 54-Jährige gilt als sehr zuverlässig, weshalb die Polizei von einem Unglücksfall ausgeht.

+ Die Polizei sucht diesen 54-jährigen Traunsteiner. Er wird seit dem 6. September vermisst. © Polizei Oberbayern Süd

Wanderer in Ruhpolding vermisst: Polizei bittet um Zeugenhinweise

„Die Polizei Traunstein bitte um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den Vermissten seit Sonntag im Bereich von Ruhpolding gesehen?“ Hinweise nehmen die Beamten der Polizei Traunstein unter der Nummer 0861/987330 entgegen. (kam)

Traunsteiner in Ruhpolding vermisst: Die Polizeimeldung im Wortlaut

