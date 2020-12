Auf eisigem Weg ausgerutscht: Frau verunglückt beim Wandern in den Alpen - Bergwacht stundenlang im Einsatz

Am Sonntag war eine Bergsteigerin in den Berchtesgadener Alpen unterwegs. Dabei rutschte sie auf einem vereisten Wanderweg aus - und schlug auf einem Stein auf.

Bad Reichenhall - Beim Wandern in den Berchtesgadener Alpen ist eine Frau am Wochenende auf einem eisigen Weg gestürzt. Von der Bergwacht musste die 57-Jährige daraufhin gerettet werden. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag unterhalb des Zwiesel-Gipfels bei Bad Reichenhall, berichtet das Bayerische Rote Kreuz. Auf einem eisigen Wanderweg rutschte die Bergsteigerin aus, stürzte - und schlug auf einen Stein auf. Dabei brach sie sich den Unterarm. Zunächst versuchten ihre Begleiter und eine zufällig anwesende Bergretterin der Bergwacht, mit der Verletzten zu Fuß abzusteigen.

Als die Frau jedoch über zunehmende Schmerzen und Kreislaufprobleme klagte, verständigte die Gruppe gegen 14 Uhr den Notruf. Da die Unfallstelle in einer dichten Nebelschicht lag, konnte kein Hubschrauber zu der verunglückten Bergsteigerin fliegen.

+ Drei Stunden war die Bergwachten bei der Rettung einer verunglückten Bergsteigerin am Sonntag im Einsatz. © BRK Berchtesgadener Land.

So stiegen 13 Männer und Frauen der Bergwacht zu Fuß zu der Verunglückten hinauf, versorgten die 57-Jährige und transportierten sie über teils vereiste Wege ins Tal in eine Klinik. Insgesamt dauerte der Einsatz gute drei Stunden.

