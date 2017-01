Wann kommt endlich das G9?

von Dirk Walter schließen

München - In seinem Kommentar beurteilt Merkur-Redakteur Dirk Walter die Diskussionen um G8 und G9.

Kultusminister Spaenle zögert und zaudert – dabei ist schon lange klar: An einem Umbau des Gymnasiums führt kein Weg vorbei. Wann kommt endlich das grundständige G9 ab der 5. Klasse an allen bayerischen Gymnasien, das Überholmöglichkeiten für begabte Schüler zulässt? Dass das jetzige G8 haarsträubende Konstruktionsfehler hat, ist nun wahrlich keine neue Erkenntnis. Ein Blick auf die Stundentafel genügt. In Bayern haben zum Beispiel Achtklässler nur drei Wochenstunden Mathematik. Drei Mal 45 Minuten für ein Abiturpflichtfach! Das sagt eigentlich alles. Die CSU hätte die Kurskorrektur schon vor drei Jahren beschließen sollen und können – spätestens zu dem Zeitpunkt, als der früher oft CSU-nahe Philologenverband dem Kultusminister die Treue aufkündigte und die Rückkehr zum G9 per Satzungsbeschluss zum Programm erhob. Aber der Kultusminister hat sich damals nicht getraut und auf die falschen Einflüsterer von der Direktorenvereinigung gehört. Und die CSU-Abgeordneten hatten keine Lust auf neuerlich genervte Eltern und Anfangsfehler, die wahrscheinlich jeder Umbau mit sich bringt. Daher ließ sich Spaenle auf einen sehr umständlichen Schulversuch – die Mittelstufe Plus – ein. Nun, ein Versuch kann scheitern. Nach allem was man weiß, wird von der um ein Jahr gestreckten Mittelstufe an 47 Gymnasien am Ende nichts übrig bleiben. Die Versuchsanordnung war zwar in der Theorie ehrenwert, in der Praxis aber kaum zu organisieren. G9 oder G8 – was dazwischen geht halt nicht.