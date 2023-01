Wann und wo der Schnee am Wochenende nach Bayern kommt

Von: Tanja Kipke

Prognosen kündigen erneut Schnee für Bayern an. Laut Experten soll es „perfektes Rodelwetter“ geben. Wann und wo mit dem Wintereinbruch in den nächsten Tagen zu rechnen ist.

München – Die Bayern wünschen sich Schnee. Zumindest diejenigen, die gern Langlaufen, Schlittenfahren oder Skifahren gehen. Bereits am letzten Wochenende konnten sich zahlreiche Regionen über Winterwetter – samt ordentlich Schnee – freuen. Die Prognosen der letzten Tage deuteten darauf hin, dass es an diesem Wochenende ähnlich aussehen wird. Meteorologin Kathy Schrey von wetter.net kündigte eine „maskierte Kaltfront“ an, die bereits am Donnerstag für Schnee und „perfektes Rodelwetter“ sorgen sollte. Doch wo bleibt der versprochene Schneefall?

Schnee in Bayern: Wann und wo die weißen Flocken für Winterwonderland sorgen

Waren sich die Experten vor einigen Tagen noch einig, dass es ab Donnerstag (26. Januar) in Teilen Bayerns schneien wird, hat sich die Lage jetzt minimal geändert. Der DWD kündigt für Donnerstag an: „Heute zeit- und gebietsweise leichter Schneefall, aber überwiegend kein nennenswerter Neuschneezuwachs, lediglich an den östlichen Mittelgebirgen örtlich ein bis zwei Zentimeter Neuschnee samt Schneeglätte bis zum Abend. In der Nacht zum Freitag gebietsweise ein bis drei Zentimeter Neuschnee.“

Am Wochenende könnte dann mehr drin sein, allerdings nicht viel. Vergleicht man verschiedene Schneeradare, wie auf niederschlagsradar.de oder auf Bergfex.de, scheint eines klar. Eine Schneebombe wird Bayern diesmal nicht erreichen, zumindest nicht am Wochenende. Freitagmittag, ab 13 Uhr, kommt in den bayerischen Alpen und Alpenvorland einiges an Schnee runter. Auch Niederbayern könnte einiges abbekommen. In der Nacht zum Samstag fällt dann auch noch vereinzelt Schnee.

Am Samstag und Sonntag bleibt es jedoch ruhig. Entgegen der Vorhersagen von vor einigen Tagen. Am Samstag könnten Skifahrer in den Alpen noch vereinzelt Schneeflocken vor dem Gesicht haben, am Sonntag kommt dann gar nichts mehr vom Himmel. Die Ruhe vor dem Sturm. Wortwörtlich.

Schneefall im Vergleich: Prognose für Freitag (27. Januar) und Montag (30. Januar). © niederschlagsradar.de

Schneebombe samt Sturm trifft Bayern am Montag: „Das hatten wir lange nicht“

Nachdem am Wochenende kaum Schnee fallen wird, steht am Montag eine regelrechte Schneebombe an. Ein Blick auf die Karte des Niederschlagsradars zeigt: In ganz Bayern soll es schneien. Und zwar fast den kompletten Tag. Es ist also von einer Neuschneeschicht von mehreren Zentimetern auszugehen. Bergfex.de sagt auf seinem Schneeradar für die Alpen sogar 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee voraus. Am Dienstag geht es mit dem Schneefall dann genauso weiter. Jan Schenk von The Weather Channel kündigt eine noch höhere Schneedecke an: „In den Alpen sehen wir, dass wir am nächsten Montag Schneehöhen bis zu einem Meter haben. Und das hatten wir lange nicht.“

Er warnt jedoch auch vor den Stürmen, die aufziehen. Am Montag würden die Modelle Sturmwinde aufzeigen, „vielleicht sogar orkanartige Böen“. In höheren Lage habe man damit laut Schenk Schneesturmbedingungen. „Also bitte vorsichtig sein!“ In den Bergen sei ein Schneesturm nicht ausgeschlossen. (tkip)

