Warnstreiks in Bayern haben begonnen: Busse und Bahnen stehen still - doch Bild aus München schockiert

Erneut kommt es in Bayern zu Warnstreiks: In großen Städten des Freistaats stehen Busse und Bahnen still - eine Herausforderung für Pendler.

Erneuter Warnstreik in Bayern.

In mehreren Städten stehen Busse und Bahnen still (unter anderem Nürnberg*, München und Ingolstadt)

Bereits Ende September hatte es einen Warnstreik gegeben.

Update vom 26. Oktober, 9.02 Uhr: Heute findet in ganz Bayern ein Warnstreik statt, öffentliche Verkehrsmittel wie U-Bahnen stehen still - mitten in der Corona*-Pandemie. Gerade in München sind die Zahlen hoch, die Landeshauptstadt befindet sich in der dunkelroten Warnstufe. Besonders deshalb schockiert ein Bild von einer Haltestelle in München. Zwar bittet die MVG auf ihrer Website, sich an die Abstandsregeln zu halten. Wie das jedoch aktuell funktionieren soll, bleibt wohl den Pendlern selbst überlassen.

Warnstreiks in Bayern haben begonnen: Busse und Bahnen stehen still

Erstmeldung vom 26. Oktober, 6.42 Uhr: München - Wegen eines Warnstreiks stehen am Montagmorgen in großen Städten Bayerns Busse und Bahnen still. Der Warnstreik sei wie geplant angelaufen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Diese hatte die Mitarbeiter kommunaler Verkehrsbetriebe und privater Busunternehmen aufgerufen, die Arbeit am Montag niederzulegen, um vor der dritten Runde der laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Personennahverkehr den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen.

Warnstreiks in Bayern: Viele Städte betroffen - Pendler in Nürnberg, München un Regensburg betroffen

Betroffen sind laut Sprecher Pendler in München, Nürnberg, Augsburg*, Fürth, Coburg, Bamberg, Aschaffenburg, Ingolstadt*, Passau*, Schweinfurt und Regensburg.*

Der Streik in der Landeshauptstadt hat begonnen. Berufspendler müssen es aktuell ohne U-Bahn und mit nur sehr eingeschränktem Bus- und Tram-Verkehr in die Arbeit schaffen.

Derzeit laufen in den Bundesländern die Verhandlungen über die jeweiligen Tarifverträge im ÖPNV. Zwar gehört dieser zum öffentlichen Dienst, doch mit den dort am Wochenende bereits abgeschlossenen Tarifverhandlungen haben die Forderungen der Gewerkschaft nichts zu tun. Es handelt sich beim ÖPNV um separate Spartentarifverträge. (dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Bereits am Dienstag (29. September) hatte die Gewerkschaft Verdi in elf bayerischen Städten zum Streik im ÖPNV aufgerufen. Mancherorts wurden Busse oder Bahnen komplett lahmgelegt.

