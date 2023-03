Warnstreiks in Bayern: Diese Kliniken und Sparkassen sind heute betroffen

Von: Katarina Amtmann

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zum Streik aufgerufen. Kliniken und Gesundheitseinrichtungen sind in Bayern ebenso betroffen wie Sparkassen.

München – Am Mittwoch, 15. März, bleiben in Bayern zahlreiche Kliniken und Sparkassen geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst zum Warnstreik aufgerufen. Bei vielen Kliniken ist es bereits der zweite Streiktag in Folge. Die Gewerkschaft geht hier – wie bereits am Dienstag – von einer starken Beteiligung aus.

Laut Verdi: Diese Kliniken und Gesundheitseinrichtungen sind am Mittwoch vom Streik betroffen

Inn Kliniken in Altötting

Klinikum Aschaffenburg Alzenau

Sozialstiftung Bamberg

Klinikum Bayreuth

Klinikum Günzburg

die Kliniken des Bezirks Oberbayern

Isar Amper Klinikum München-Ost in Haar

Klinikverbund Allgäu in Kempten

Klinikum Landshut

Klinikum Nürnberg

die medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz in Regensburg

Auch am Donnerstag sind wieder Warnstreiks in Kliniken geplant, unter anderem in München, Kitzingen und Freising.

Verdi ruft zu Warnstreiks auf – Sparkassen in Bayern betroffen

Am Mittwoch werden außerdem insgesamt zahlreiche der 61 bayerischen Sparkassen vom Warnstreik betroffen sein.

Aschaffenburg-Alzenau

Mainfranken Würzburg

Oberpfalz Nord

Bamberg

Coburg-Lichtenfels

Schweinfurt-Haßberge

Bad Kissingen

Nürnberg

Fürth

Erlangen

Regensburg

Neumarkt-Parsberg

Amberg-Sulzbach

Kreissparkasse Kelheim

Ingolstadt-Eichstätt

Schwaben-Bodensee

Allgäu

Stadtsparkasse München

Teilweise ist laut Verdi bereits bekannt, dass Filialen geschlossen bleiben. Auf dem Münchner Odeonsplatz ist außerdem eine Kundgebung geplant. Hier werden rund 600 Beschäftigte erwartet.

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn

Verdi will für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn durchsetzen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2500 Euro Einmalzahlung. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März vorgesehen. (kam/dpa)

