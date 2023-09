Stromschläge durch manipulierte Steckdosen in Bayern: Polizei bestätigt Ermittlungen – und warnt Reisende

Von: Felix Herz

Seit Wochen sorgen manipulierte Steckdosen in Zügen des Fernverkehrs für Stromschläge bei Bahnreisenden. Die Polizei äußerte sich nun vage zu Ermittlungen.

München – Sie sind schwer als solche zu identifizieren, bergen aber eine große Gefahr für Menschen: Manipulierte Steckdosen in Zügen des Fernverkehrs. Unter anderem in Bayern ist es bereits zu mehreren Vorfällen gekommen, bei dem Reisende verletzt worden sind – aufgefallen war zum Beispiel eine solche Steckdose auf der Strecke Würzburg – Nürnberg. Und am 1. September war einer reisenden Bundespolizistin eine manipulierte Steckdose aufgefallen – diesmal zwischen Augsburg und München.

Im Gespräch mit Merkur.de hat die Pressestelle der Bundespolizei nun bestätigt, dass man in der Sache ermittle. Allerdings könne man sich „zu dem in Rede stehenden Phänomen aufgrund laufender Ermittlungen derzeit nur abstrakt zum Thema äußern“, teilte der Pressesprecher mit – einige interessante Erkenntnisse gibt es dennoch.

Manipulierte Steckdosen in Zügen des Fernverkehrs – Bundespolizei ermittelt

Zunächst einmal bestätigte die Bundespolizei in dem Statement gegenüber unserer Redaktion, dass man wegen der manipulierten Steckdosen unter anderem in Zügen auf bayerischen Strecken ermitteln würde. Die Manipulation der Steckdosen erfolge dabei „regelmäßig durch Einführen oder Anbringen unterschiedlicher stromleitender Metallteile (bspw. Drähte), welche von außen nicht unmittelbar sichtbar sind“, so Maik Beckmann im Namen der Bundespolizei.

Manipulierte Steckdosen in Zügen der Deutschen Bahn machen Reisenden zu schaffen. Auf Merkur-Anfrage bestätigte die Polizei laufende Ermittlungen. (Symbolbild) © Jochen Eckel / IMAGO

Das Problem: Reisende würden die Manipulation der Steckdosen durch „durch bloße Inaugenscheinnahme“ oft gar nicht als solche erkennen – und damit die Gefahr nicht einschätzen oder ausschließen können. Die Nutzung manipulierter Steckdosen führe laut Bundespolizei dann zu Stromschlägen, beziehungsweise Stromüberschlägen, welche „den menschlichen Organismus auf verschiedene Weise schädigen“. „Der Kontakt mit manipulierten Steckdosen ist auf jeden Fall zu vermeiden“, heißt es.

„Verschiedene Straftatbestände“: Bundespolizei mahnt und warnt

Bahnreisende, denen manipulierte Steckdosen in Zügen auffallen, oder die einen dahingehenden Verdacht haben, sollen laut Bundespolizei sofort das Zugpersonal des Eisenbahnverkehrsunternehmens informieren – welches den Vorfall dann auch an die Polizei geben soll. „Auch weitere sachdienliche Hinweise z.B. zu möglichen Tathergängen nimmt jede (Bundes-) Polizeidienststelle entgegen“, schreibt Maik Beckmann an Merkur.de/Bayern.

Abschließend mahnt die Bundespolizei in der Pressemitteilung noch, dass die Manipulation von Steckdosen in Zügen des Fernverkehrs verschiedene Straftatbestände erfüllen kann – und die abschließende Bewertung den Staatsanwaltschaften und Gerichten obliege. (fhz)

