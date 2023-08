„Stimmung ist auf dem Tiefpunkt“: Kassenärztliche Vereinigung warnt vor Arztpraxen-Kollaps

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern warnt vor einem Praxen-Kollaps aufgrund von gestiegenen Ausgaben und sieht dringenden Handlungsbedarf.

München - Die flächendeckende, ambulante Patientenversorgung ist der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) zufolge in Gefahr. Grund hierfür seien die steigenden Praxis- sowie Personal- und Investitionskosten. Das erklärte die KVB in einer Pressemitteilung.

„Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Bayern stehen unter einem enormen Kostendruck“, heißt es. Demnach lasse die Inflationsrate von aktuell mehr als sechs Prozent die Ausgaben der Praxen enorm in die Höhe schnellen. Diese Ausgaben sind allerdings nicht so leicht zu decken, da die Honorare für die Praxen gesetzlich geregelt sind. Sprich: „Die Praxen können die gestiegenen Kosten nicht über höhere Preise ausgleichen, sondern müssen sie aus der eigenen Tasche bezahlen. Einnahmen und Ausgaben klaffen so immer weiter auseinander und dies sorgt für großen Frust.“

KVB warnt vor Praxen-Kollaps und sieht dringenden Handlungsbedarf

Die Ausgaben steigen in deutschen Arztpraxen, während die Preise für Arztleistungen gleich bleiben. Die KVB warnt vor einem Praxen-Kollaps. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

Darum haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung und alle Kassenärztlichen Vereinigungen am 18. August eine Krisensitzung unter dem Motto „PraxenKollaps ‒ Praxis weg, Gesundheit weg“ angesetzt. Der Vorstand der KVB sagt hierzu: „Die Stimmung bei Ärzten, Psychotherapeuten sowie Praxispersonal ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Für künftige Mediziner-Generationen wird die ambulante Versorgung zunehmend unattraktiver. Medizinische Fachangestellte (MFA) verlassen die Praxen in Richtung Krankenhäuser, weil sie dort besser verdienen. Das Bundesgesundheitsministerium und die Krankenkassen müssen jetzt dringend handeln, da sonst eine flächendeckende ambulante Patientenversorgung nicht mehr gewährleistet werden kann“.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Noch im August sollen zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den Krankenkassen Finanzierungsverhandlungen stattfinden. Laut KVB ist das Ziel, den Orientierungswert deutlich zu steigern, sodass die Preise für die Leistungen der Ärzte und Psychotherapeuten angepasst werden können. Es solle Schluss sein mit den „ritualisierten Nullrunden-Forderungen der Krankenkassen“.

Droht der Praxen-Kollaps? KVB sieht Krankenkassen in der Verantwortung

„Sollten die Krankenkassen nicht bereit sein, Verantwortung für ihre Versicherten zu übernehmen und ausreichend Geld für die ambulante Versorgung zur Verfügung zu stellen, werde sich die schwierige wirtschaftliche Lage der Praxen weiter verschlechtern“, so die KVB. (ly)

Wenn Hausärzte auf dem Land in Ruhestand gehen, wird es immer schwieriger, einen Nachfolger zu finden. Ein Ärztepaar aus Bayern erklärt, woran das liegt.

Immer einen Besuch wert: Die neun charmantesten Altstädte in Bayern Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.