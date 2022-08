Waschbär ein „Problembär“ in Bayern? Jäger erlegen immer mehr Tiere

Franken im Fokus

Der Waschbär breitet sich in Bayern aus und wird immer mehr zum Problem. Bayerische Jäger erlegen zahlreiche Tiere, eine Region steht besonders im Fokus.

München – Eigentlich stammt er aus Nordamerika. Seit fast 90 Jahren lebt er auch in Deutschland, da 1934 einige Exemplare in Nordhessen ausgesetzt wurden. Zwischenzeitlich ist der Waschbär zum festen Bestandteil der deutschen Fauna geworden, wie der Bayerische Jagdverband (BJV) schreibt. In Bayern und auch in den meisten anderen Bundesländern unterliegt der Kleinbär dem Jagdrecht und darf ganzjährig erlegt werden. In den letzten Jahren kam es zu einem enormen Anstieg der Jagdstrecke des Waschbären (Anzahl an erlegten Tieren) in Bayern, wie das Monitoring des BJV zeigt. Daraus lässt sich schließen, dass auch die Population des Bären gestiegen ist. Betroffen sind vor allem Unter- und Mittelfranken.

Waschbären in Bayern: Warum der kleine Bär ein Problem darstellt

Die Ausbreitung des Waschbären hat unerwünschte Auswirkungen, auf andere Arten, Lebensräume oder Ökosysteme. Er bringt außerdem neue Krankheiten nach Deutschland, wie zum Beispiel den Waschbärspulwurm. Da der Waschbär sich auch in Wohnsiedlungen und sogar Städte traut, sind vor allem Kinder, die auf Spielplätzen mit dem Waschbärkot in Verbindung kommen können, gefährdet davon krank zu werden. Auch seine „aufdringliche“ Nahrungssuche führt zu Problemen, er hinterlässt Schäden an Gebäuden oder verschmutzt Schuppen und Dachböden, wie der BJV mitteilt.

Aber sowohl für viele Vogel- als auch für viele Amphibien- und Reptilienarten stellt er„durchaus eine ernstzunehmende Bedrohung dar“. Greifvogelhorste, Singvogelnester oder Gelege der Bodenbrüter werden von ihm gerne geplündert. Inwieweit durch den Waschbären heimische Tierarten verdrängt werden, sei bislang noch wenig untersucht. Klar sei jedoch, der schädliche Einfluss auf die Bestände der stark bedrohten Europäischen Sumpfschildkröte. Auch das Birkhuhn sei selten geworden.

Waschbärmonitoring zeigt Ausbreitung in Bayern: Unterfranken am stärksten betroffen

Der BJV hat ein Monitoring entwickelt, um zu erfahren, wie viele Waschbären wo in Bayern erlegt werden. Dadurch gewinne man wichtige Erkenntnisse über die Ausbreitung der Tiere. In Nordwestbayern komme der Bär am häufigsten vor und wird dort auch am intensivsten bejagt. Laut dem Monitoring würden 83 Prozent der Jäger den Waschbären als „Problembär“ einstufen oder belegen ihn eher negativ.

+ Waschbärstrecken in Bayern: In Unterfranken werden die meisten Tiere erlegt. © BJV

Laut dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurden im Jahr 1985 in Bayern insgesamt 54 Waschbären erlegt. 2020 waren es 4.657. Davon allein 3.600 in Unterfranken. In Mittelfranken waren es über 500 Tiere, in Oberfranken knapp 300. In Süden Bayerns scheint der Bär sich nicht so stark verbreitet zu haben.

Video: Frecher Eindringling in Swimmingpool: Waschbär sucht verzweifelt Abkühlung

Verwechslungsgefahr mit Marderhund: So erkennen Sie einen Waschbären

Der Marderhund trägt ein ähnliches Erscheinungsbild wie der Waschbär. Das größte Unterscheidungsmerkmal ist laut BJV bei schlechten Sichtverhältnissen die „flüssigere, hundeartige Fortbewegung des Marderhundes im Gegensatz zur eher bärenartigen Gangart des Waschbären“. Zudem ist der Marderhund länger und besitzt keine geringelte Schwanzfärbung.

Durch diese Merkmale erkennen Sie einen Waschbären:

Robuster, gedrungener Körperbau – von Nasenspitze bis Schwanzansatz ca. 45 – 65 cm lang, etwa 6 kg schwer

Grau-braunes Fell

Runde, weiß gerahmte Ohren

Geringelter Schwanz, ca. 25 cm lang

Typische schwarzweiße Gesichtsmaske (sie verblasst mit zunehmendem Alter)

Zur Nahrung des Waschbären zählen Früchte, Obst, Beeren, Getreide, Vögel und deren Eier, Regenwürmer, kleine Wirbeltiere (vor allem Mäusen) und menschliche Abfälle. (tkip)

