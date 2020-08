Als einziger ohne Maske in Drogeriemarkt: Kamera nimmt alles auf - jetzt sucht die Polizei diesen Mann

Diebe verstecken sich gerne hinter Masken. Während Corona fallen sie dabei noch nicht einmal auf. Dumm nur, wenn man als Dieb der einzige ohne Maske ist.

Genau dies geschah Anfang Juni in Wasserburg. Eine Kamera nahm alles auf, nun sucht die Polizei den Dieb.

München - Tolle Zeiten für Kriminelle – plötzlich müssen sie sich nicht mehr hinter einer Maske verstecken, sondern riskieren ein Bußgeld von 150 Euro, wenn sie das nicht tun. Die Szene könnte somit dem Coronavirus glatt was Positives abgewinnen, doch nicht überall hat sich das herumgesprochen: Bereits Anfang Juni betrat ein etwas untersetzter Mann einen Drogeriemarkt in Wasserburg am Inn. Grauer Pulli, FC-Bayern-Käppi. Beim Hereinspazieren trug er seine Mund-Nasen-Maske noch vorschriftsmäßig, genauso vorschriftsmäßig – der Einkaufskorb in der Hand.

+ Hier hat der Dieb die Maske noch halbwegs auf. © Polizei

Doch mit der Zeit rutschte ihm das Maskenteil immer weiter Richtung Süden, sodass zunächst die Nase freilag, schließlich war die Maske dann ganz weg und der Mann stand als Einziger ohne Gesichtsverdeck im Laden herum. Ziemlich dumm, doch ein Glücksfall für die Überwachungskamera im Markt: Denn der Mann hatte auch eine präparierte Tiefkühltasche dabei, mit der es ihm gelang, aus der Kosmetikabteilung mehrere Düfte und Wässerchen zu entwenden.

Sein Trick dabei: Die Lücken im Regal füllte er heimlich mit anderen Produkten auf, sodass zunächst das Fehlen nicht auffiel. Insgesamt waren es neun Produkte im Gesamtwert von immerhin 936,55 Euro, die in der Kühltasche verschwanden und durch die Ausgangstür hinaus gemogelt wurden. Die Polizei Wasserburg erhofft sich aber wegen des Masken-Muffel-Fotos aus den Überwachungskameras Hinweise auf den Ladendieb an Telefon: 0 80 71/9 17 70. mc

