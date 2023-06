Wasserburger Altstadt-Brand: Mann (35) in Untersuchungshaft

Von: Markus Christandl

Frühmorgens brach der Brand in Wasserburg aus. © Privat/Christandl

Nach dem Großfeuer in der Altstadt von Wasserburg am Inn an Fronleichnam hat die Kripo einen Mann ermittelt, der der Brandstiftung verdächtigt wird. Der 35-Jährige sitzt in U-Haft. In der Nacht hatte es zudem vor dem Gebäude einen Polizeieinsatz gegeben.

Wasserburg am Inn - Das Gebäude, in dem vor einer Woche in Wasserburg am Inn ein Großfeuer tobte, ist eingerüstet. Es gilt als einsturzgefährdet, wurde abgestützt, die Eingangstür ist polizeilich versiegelt. Die zwei Gebäude links und rechts daneben sind schwer mit Mitleidenschaft gezogen worden. Wegen der labilen Statik hatten die Brandfahnder der Kripo Rosenheim bislang das Haus, in dem die Flammen sich entfachten, in dem die Glut den Dachstuhl zerbersten ließ und in Asche legte, nicht betreten können. Doch jetzt war dies möglich – und im Zuge der Ermittlungen wurde am Dienstag ein 35-jähriger Wasserburger in Untersuchungshaft genommen. Dem Mann wird schwere Brandstiftung vorgeworfen. Er gilt als dringend tatverdächtig.

Das Gebäude ist einsturzgefährdet. © Markus Christandl

Feuerwehr-Sprecher: „So etwas noch nie gesehen“

Der Sachschaden dürfte nach dem Brand bei mehreren hunderttausend Euro liegen. Doch es hätte weit schlimmer kommen können, wenn sich die Flammen die Häuserzeilen weitergefressen hätten. Dass es nicht so kam, ist dem massiven, koordinierten Einsatz von zehn Feuerwehren zu verdanken. Der Sprecher des Feuerwehr Wasserburg, Hilmar Zinke, sagte einen Tag später über den stundenlangen Einsatz, „das war ein Szenario, wie es selbst die ältesten und erfahrenen Kameraden nicht gesehen haben“.

Zwei Zimmerbrände hatte es heuer im Umkreis gegeben, beide Male war die Ursache sehr schnell klar. Diesmal dauert es aber länger, was mit der Einsturzgefahr zusammenhängt. „Von Brandstiftung über technischen Defekt bis hin zu menschlichem Versagen wird alles geprüft“, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim, Stefan Sonntag, noch vor wenigen Tagen.

Betrunkener vor dem Gebäude

In den engen, mittelalterlichen Gassen der Stadt am Inn bleibt den Bürgern aber nur wenig verborgen. Und so gibt es hier schon seit Tagen ein Gerücht: In der Nacht des Brands soll es im Nahbereich zu einem Polizeieinsatz gekommen sein. Dies wurde gestern vom Präsidium bestätigt. Um 5.19 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Gegen 5 Uhr kam es zu dem Einsatz der Polizei, nachdem ein Passant gemeldet hatte, ein Betrunkener wolle in das Haus gelangen, er werde von ihm beleidigt. Als die Streife eintraf, war hier allerdings niemand mehr da.