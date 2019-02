Wasserleiche in Passau: Jetzt ist klar, wer der Tote aus dem Inn ist

Bei Passau ist eine männliche Leiche aus dem Inn geborgen worden. Da die Identität des Toten zunächst unklar war, hatte die Polizei ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Update am 9. Februar 2019: Nach einer Öffentlichkeitsfahndung und Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Polizei Passau die Identität einer Wasserleiche klären können. Bei dem Ende Januar beim Wasserkraftwerk Ingling aus dem Inn geborgenen Mann handele es sich um einen 33-Jährigen aus dem Landkreis Passau, teilten die Beamten am Samstag mit. Keine Angaben machte die Polizei dazu, wie der Mann zu Tode kam.

Passau/Bayern: Wasserleiche aus Inn geborgen - Foto soll Identität klären

Erstmeldung am 8. Februar 2019: Bereits am 25. Januar wurde am Wasserkraftwerk Ingling in Passau die Leiche eines unbekannten Mannes aus dem Inn geborgen. Nun hofft die Polizei durch Veröffentlichung eines Fotos auf Hinweise, die zur Klärung der Identität des Toten beitragen könnten*.

Der Tote soll ersten Erkenntnissen zufolge nicht allzu lange im Wasser gelegen haben. Er trug einen Schlüsselbund vom Lohnsteuerhilfeverein Pocking bei sich. Weitere Ausweispapiere wurden nicht gefunden. Am linken Handgelenk fanden sich laut Polizei oberflächliche Schnittverletzungen.

Die bisherigen Ermittlungen der Kripo Passau führten bislang zu keiner Identifizierung des Mannes. "Weder auf deutscher noch auf österreichischer Seite wurde bis dato eine identische Person als vermisst gemeldet", heißt es von Seiten der Polizei.

*Anmerkung der Redaktion: Nach der Identifizierung des Mannes haben wir das Foto der Leiche aus dem Artikel entfernt.

Lesen Sie auch

Unbekannter missbraucht Kind mitten in Regensburg: Polizei fahndet mit Video nach Täter

Achtung Autofahrer: Aldi-Tanke lockt mit besonders billigem Sprit zur Eröffnung

16-Jähriger beißt in Rewe-Leberkäse - und macht schockierenden Fund

Entlaufene Kuh „festgenommen“ - so kam die Polizei ihr auf die Spur

Geisterfahrer ist 30 Kilometer auf Autobahn unterwegs - Polizei kann ihn erst nicht stoppen

Pfarrer erwischt Oma in flagranti in der Kirche - dann ruft er die Polizei

Weil er nicht ausschlafen kann: Nachbar droht Kindergarten mit Klage

kah