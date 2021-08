Er stürzte 200 Meter in den Tod: Mann am Watzmann verunglückt – jede Hilfe kam zu spät

Am Watzmann ist ein 59-Jähriger tödlich verunglückt. (Symbolbild)

Ursache bislang unklar

Für einen Mann aus dem Landkreis Traunstein endete eine Bergtour am Watzmann tödlich. Seine Begleiter versuchten noch, ihm zu helfen. Vergeblich.

Berchtesgaden - Ein tödlicher Unfall hat sich in den Berchtesgadener Alpen ereignet: Bei einer Wanderung an der Ostwand des Watzmanns stürzte ein Mann 200 Meter in die Tiefe. Das berichtet die Polizei.

Unfall am Watzmann: Bergsteiger stürzt ab - und verletzt sich tödlich

Der 59-Jährige aus dem Landkreis Traunstein war am Mittwoch, 11. August, mit zwei Begleitern auf dem Berchtesgadener Weg unterwegs. An der Biwakschachtel im oberen Teil der Ostwand stürzte der Mann ab. Laut Polizei ist die Ursache bislang unklar.

Fest steht jedoch: Die drei Bergsteiger waren seilfrei unterwegs und der Tour sowohl vom Können als auch von der Ausrüstung her gewachsen, hieß es.

Nach Absturz am Watzmann: Für Bergsteiger kommt jede Hilfe zu spät

Nachdem der 59-Jährige in die Tiefe gestürzt war, wurde sofort ein Notruf abgesetzt. Einer seiner Begleiter stieg zu dem Verunglückten hinunter. Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er hatte sich beim Absturz den Kopf tödlich verletzt.

Bereits am Samstag, 7. August, war eine 39-Jährige am Watzmann abgestürzt und gestorben. Der tödliche Unfall ereignete sich laut Polizei am Watzmanngrat zwischen Watzmann-Mittelspitze und Watzmann-Südspitze.

Noch mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier. Bereits am Samstag, 7. August, war eine 39-Jährige am Watzmann abgestürzt und gestorben. Der tödliche Unfall ereignete sich laut Polizei am Watzmanngrat zwischen Watzmann-Mittelspitze und Watzmann-Südspitze.