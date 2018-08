Kletterer (33) stürzt am Watzmann in den Tod - Gaffer behindern Bergung der Leiche mit Helikopter

Schon wieder ist ein Unglück am Watzmann passiert - diesmal mit tödlichem Ausgang: Ein 33 Jahre alter Mann aus dem Kreis Berchtesgadener Land fiel 100 Meter in die Tiefe und starb.

Schönau am Königsee - Beim Klettern am Watzmann ist ein 33 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Berchtesgadener Land bis zu 100 Meter tief in eine Rinne gestürzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Mittwoch wohl alleine unterwegs, er stürzte ohne Fremdeinwirkung ab. Er hatte offenbar kurz zuvor die Watzmann-Mittelspitze (2713 Höhenmeter) erreicht. Zwei Zeugen riefen den Notruf.

Der Watzmann zählt mit 2713 Metern Höhe zu den höchsten Bergen der bayerischen Alpen.

Leichen-Bergung am Watzmann: Neugierige Bergsteiger stehen im Weg

Die Einsatzkräfte am Unfallort hatten nach Angaben des BRK wie bereits bei ähnlichen Einsätzen zuvor wieder das Problem, dass durch die vielen Bergsteiger auf der beliebten und stark frequentierten Überschreitung oberhalb des Patienten laufend Steinschlag drohte. „Edelweiß 4“ wies die Bergsteiger per Außenlautsprecher an, den Bereich zu verlassen und setzte einen Polizeibergführer ab, der den Bereich am Grat oberhalb der Rinne absperrte und überwachte. Laut Polizei waren die Leute neugierig und zu nah an der Rinne, was den Einsatz unnötig schwierig und gefährlich gestaltete. Sie hielten sich zu dicht am Einsatzort auf, so dass der Bergretter, der am Tau im Anflug war, in Gefahr geriet, durch Pendelbewegungen Unbeteiligte vom Grat zu stoßen. Die Lautsprecherdurchsagen hielten die Leute nicht davon ab, bis an den Rand der Rinne oberhalb der Einsatzstelle zu gehen.

Vor wenigen Wochen ereignete sich ebenfalls ein Unfall am Watzmann: „Mann stürzt an Watzmann-Ostwand ab: Spektakulärer Rettungseinsatz“.

dpa/lby/sah

