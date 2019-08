Unglück am Watzmann: Regensburger macht Ausflug mit Sohn und stürzt vor seinen Augen in den Tod

Am Watzmann ereignete sich am Samstag ein schlimmer Bergunfall. Beim Abstieg stürzte ein Bergsteiger aus dem Raum Regensburg - und fiel 150 Meter.

Ramsau - Am Samstagnachmittag kam es zu einem schweren Bergunfall in den Berchtesgadener Alpen. Das berichtet die Polizei Berchtesgaden am Samstagabend. Drei Bergsteiger aus dem Raum Regensburg waren am Abstieg von der Watzmannsüdspitze.

Dabei rutschte einer der drei Männer ab und stürzte etwa 150 Meter in die Tiefe. Einer der Begleiter stieg sofort zum Verunfallten ab und leistete Erste Hilfe. Besonders tragisch: Der 51-Jährige aus der Oberpfalz war mit seinem Sohn (20) und einem Kollegen unterwegs.

Todesdrama am Watzmann: Bergsteiger aus Regensburg fällt 150 Meter in den Tod

Die Bergwacht Ramsau und eine Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 14 samt Notarzt bargen den abgestürzten 51-jährigen Bergsteiger und flogen ihn zu einem Zwischenlandeplatz. Dort verstarb er jedoch aufgrund der Schwere seiner Verletzungen.

Viele Unglücke in diesem Jahr am Watzmann

Es ist nicht das erste Unglück in diesem Jahr am Watzmann. Ende Juli ist eine 22-jährige Urlauberin aus Brandenburg am Watzmann 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie überlebte. Die Rettung schrieb ein Stück Bergwacht-Geschichte.

An der Watzmann-Ostwand hat sich Ende September ein Berg-Drama ereignet, bei dem ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Erding tödlich verunglückte. Seine Leiche konnte lange nicht geborgen werden. Viel später hat ihn ein Wanderer gefunden (Merkur.de*).

Mitte August ist ein junger Mann von der Ostwand abgestürzt und ums Leben gekommen. Mehrere Bergsteiger mussten das Unglück mit ansehen (Merkur.de*).

Als die erste Sommerhitze die Münchner in der Stadt heimsuchte, begingen viele einen folgenschweren Gedankenfehler - auch am Watzmann.

