Jugendlicher mit starken Bauchschmerzen auf dem Watzmann: Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Leyla Yildiz

In den Berchtesgadener Alpen hat ein 16-Jähriger auf dem Berg plötzlich Bauchschmerzen bekommen. Ein Hubschrauber rettete ihn.

Berchtesgaden - Ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Allgäu befand sich am Sonntagmittag (30. Juli) oberhalb des Watzmannhauses auf dem Watzmann-Hocheck (Landkreis Berchtesgadener Land) in einer Höhe von rund 2.000 Metern, als er plötzlich starke Bauchschmerzen bekam. Kurz nach 12.30 Uhr ging deshalb ein Notruf ein, der die Notwendigkeit einer ärztlichen Versorgung signalisierte. Der Rettungshubschrauber „Christoph 14“ brachte schließlich einen Notarzt sowie Bergretter mit einer Winde zum Patienten.

Jugendlicher auf dem Watzmann mit starken Bauchschmerzen: Hubschrauber kann nicht gleich landen

Wegen widriger Windbedingungen mit Böen von über 50 Stundenkilometern gelang es dem Rettungshubschrauber nicht sofort, den 16-Jährigen aufzunehmen. Der Hubschrauber musste aufgrund der starken Winde mehrmals zwischenlanden und warten. Um 13.50 Uhr wurde der junge Mann schließlich gerettet und per Hubschrauber ins Klinikum Traunstein geflogen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Jugendlichen ins Klinikum Traunstein. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein Bergretter begab sich zu Fuß zur Mitterkaser-Alm, um das Bergwacht-Taxi zu erreichen, während der Hubschrauber am Schneewinkl-Landeplatz der Bergwacht Berchtesgaden landen musste, um aufgrund des erhöhten Spritverbrauchs wegen des Windes Treibstoff nachzutanken. Die Rettungsaktion dauerte bis 16 Uhr an, an der insgesamt vier Bergretter beteiligt waren. (ly)

