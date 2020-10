21-Jähriger will Watzmann besteigen: Jetzt wird er vermisst - „Hüfthoher Schnee“ erschwert Suche

Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg wird vermisst. Er wollte den Watzmann besteigen. Nebel und stellenweise hüfthoher Schnee erschweren die Suche der Retter.

Ein 21-Jähriger aus Untermeitingen (Landkreis Augsburg) wird seit Freitag vermisst.

Er wollte den Watzmann besteigen.

Nebel und Schnee erschwerten den Rettern am Wochenende die Suche.

Schönau am Königssee/Ramsau - Seit Freitag (9. Oktober) wird der 21-jährige Trailrunner Valentin W. aus Untermeitingen (Landkreis Augsburg) vermisst. Das teilte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Kreisverband Berchtesgadener Land mit. Bekannt ist nur, dass er am Hammerstiel-Parkplatz sein Auto geparkt hat und nicht über den Normalweg auf den Watzmann gehen wollte.

21-Jähriger aus Augsburg am Watzmann vermisst: BRK veröffentlicht Beschreibung

Wie es weiter heißt, reiste der junge Mann am Freitag allein von München aus an, um den Watzmann zu besteigen. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dürfte er sich entweder im Bereich der Wiederroute (Kleine Ostwand) oder des kleinen Watzmanns (Watzmannfrau) befinden.

Das BRK hat folgende Beschreibung zu der wahrscheinlichen Kleidung des 21-Jährigen veröffentlicht:

Braune Berghose

Orange Daunen-Regen-Jacke

Bergschuhe

21-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg am Watzmann vermisst: Suche durch Schnee und Nebel erschwert

Bereits gestern waren mehrere Suchmannschaften der Bergwacht im Einsatz. Rund 30 Einsatzkräfte der Bergwachten Ramsau und Berchtesgaden, des Technikbusses der Bergwacht-Region Chiemgau und der BRK-Wasserwacht suchten auf Anforderung der Polizei am Sonntag das Watzmann-Gebiet zu Fuß, mit einer Drohne und Ferngläsern ab. „Nebel, Schneefall und stellenweise hüfthoher Schnee“ erschwerten die Suche jedoch erheblich. Die Retter kontrollierten die Almen und Schutzhütten sowie mehrere Gipfel- und Wandbücher, fanden aber keinen Hinweis auf den Vermissten.

Weiter heißt es zur Suche: „Die BRK-Wasserwacht suchte den Rinnkendlsteig vom Wasser aus per Fernglas ab und brachte Einsatzkräfte per Boot nach Sankt Bartholomä, die über die Eiskapelle in Richtung Ostwand-Einstieg und über den Neiger nach Salet gingen. Weitere Trupps stiegen zum Mooslahnerkopf und weiter in Richtung Kleiner Watzmann auf, wobei sie wegen der widrigen Verhältnisse auf Höhe des Gendarms umkehren mussten. Im Watzmannkar und in Richtung der Watzmannkinder kamen die Trupps aufgrund des zum Teil hüfthohen Schnees nur sehr langsam voran. Eine zusätzliche Mannschaft war am Watzmannhaus (Falzkopf) und in Richtung Hocheck unterwegs; weitere Einsatzkräfte im Wimbachgries, am Südspitz-Abstieg und im Gebiet zwischen Kühroint, Herrenroint, Schapbach, Grünstein-Abstieg und Mitterkaseralm, wobei sie aus der Luft vom Drohnen-Team des Technikbusses unterstützt wurden.“ Der Kriseninterventionsdienst (KID) der Bergwacht kümmerte sich derweil um die Eltern des 21-Jährigen.

Suche nach vermisstem 21-Jährigen geht weiter: Er wollte den Watzmann besteigen

Heute wird versucht, „bei einsprechenden Sichtverhältnissen auch mit dem Hubschrauber und einer Drohne im tief verschneiten Watzmann-Gebiet weiter zu suchen. Dabei bittet das BRK auch mögliche Zeugen, sich unter der Nummer 08652/9467-0 an die Polizeiinspektion Berchtesgaden wenden.

Alle Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer bei uns.