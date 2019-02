Wegen Bahn-Chaos im Schnee: Ministerium rüffelt die BOB

Was mich an der ganzen Diskussion stört ist die Art und Weise wie mit Verantwortung umgegangen wird. Es ist wohl dem Zeitgeist geschuldet, dass die BOB Geschäftsführung mantraartig wieder und wieder behauptet DB Netz hätte die meisten Verspätungen wegen mangelnder Schneeräumung zu verantworten.

Man kann Verantwortung von sich weisen, aber auch Verantwortung auf sich nehmen. Wenn ein Vertragspartner über längere Zeit nicht funktioniert, müssen die dort hin delegierten Aufgaben eben von anderen ausgeführt werden. Hier setzt Verantwortung auf sich nehmen an. Die BOB sollte im Sinne der Fahrgäste die Verantwortung für die Schneeräumung im Oberland auf sich nehmen. Das hat die BOB früher unter Herrn Seeger auch so gemacht. Natürlich könnte auch die BEG Verantwortung auf sich nehmen und die Schneeräumung auf den Oberlandstrecken an die Tergernseebahn AG vergeben, die hatte nämlich ihre Strecke während der letzten Wochen meistenteils befahrbar gehalten.

Über die anfallenden Kosten kann man dann im Nachhinein reden. Zunächst wäre es wichtig für die Fahrgäste wieder einen verlässlichen ÖPNV im Oberland anzubieten.

Ich kann nur hoffen, dass die eingesparten Trassengebühren für die ausgefallenen 40000 Zugkilometer nicht von der BOB einbehalten werden, sondern mit sattem Aufschlag als Pönale (Strafzahlung) an die BEG fließen.