Menschliche Überreste: Spektakulärer Fund auf bayerischer Baustelle - Arbeiten gestoppt

Im bayerischen Lindau kam es auf einer Baustelle zu einem spektakulären Fund. Es wurden menschliche Überreste eines mutmaßlichen Wehrmachtssoldaten entdeckt.

Im bayerischen Lindau kam es bei Bauarbeiten zu einem spektakulären Fund.

Im Zuge der Arbeiten wurden menschliche Überreste eines mutmaßlichen Wehrmachtssoldaten gefunden.

Die Baustelle wurde aus Sicherheitsgründen vorrübergehend geschlossen.

Lindau - Es passiert immer wieder, dass Relikte des Zweiten Weltkriegs in Deutschland gefunden werden. Seit Ende des Krieges kommt es immer wieder vor, dass Fliegerbomben gefunden werden und mit größter Vorsicht entschärft werden müssen. Auch in München kam es vor wenigen Monaten zu einem spektakulären Fund aus dem zweiten Weltkrieg*, mitten in der Stadt. In Lindau kam es jetzt zu einem spektakulären Fund, der nicht nur für Historiker spektakulär sein dürfte.

Lindau (Bayern): Bei Bauarbeiten: Menschliche Überreste von Wehrmachtssoldaten gefunden

Bei Bauarbeiten für einen neuen Bahnhof in Lindau sind menschliche Überreste eines mutmaßlichen Wehrmachtssoldaten gefunden worden - was zum vorübergehenden Stopp der Bauarbeiten geführt hat, da man nicht ausschließen konnte, dass sich noch Munition am Fundort befinde, so ein Sprecher der Polizei am Mittwoch (29. Januar).

Im bayerischen Lindau: Überreste von Wehrmachtssoldaten gefunden - Knochen und Helm in Baustelle

Neben den menschlichen Überresten sind am Mittwoch laut einer Sprecherin der Stadt auch ein fünf Zentimeter langer Knochen, ein Soldbuch und ein Wehrmachtshelm gefunden worden. Da es sich lediglich um „Fragmente“ der Leiche handle, können derzeit laut Polizei keine weiteren Angaben zur Person und Todesursache gemacht werden. Unklar sei zudem, ob sich Überreste von weiteren Personen am Fundort befinden.

Überreste von Wehrmachtssoldaten gefunden: Deutsche Bahn baut seit 2016 neuen Bahnhof in Lindau

Die Deutsche Bahn baut im Zuge der Elektrifizierung seit 2016 den neuen Bahnhof im Lindauer Stadtteil Reutin. Im Dezember dieses Jahres soll er in Betrieb genommen werden. Ob sich der Abschluss der Bauarbeiten wegen des Fundes verzögert, war zunächst unklar.

---

In der kleinen Ortschaft Wieseth bei Ansbach ist ein Familienstreit am Dienstag (28. Januar) eskaliert. Ein junger Mann griff Polizisten mit einem Traktor an.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.