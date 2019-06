Freisinger kehrt nicht aus See zurück: Begleiter alarmieren Wasserwacht - doch jede Hilfe kommt zu spät

Erneut ist ein Mensch bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Als ein Mann nicht aus einem See bei Weichering zurückkehrte, alarmierten seine Begleiter die Wasserwacht.

Weichering - Erneut hat sich in Oberbayern ein tödlicher Badeunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Mann aus dem Landkreis Freising am Samstag im Naherholungsgebiet Weichering im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in dem dortigen Badesee schwimmen gegangen.

Tödlicher Badeunfall in Oberbayern: Mann kam nicht aus Wasser zurück

Als der 60-Jährige nicht mehr aus dem Wasser zurückkam, alarmierten seine Begleiter die Wasserwacht. Die Integrierte Leitstelle setzte ein Großaufgebot an Einsatzkräfte von Wasserwacht und Rettungsdiensten für die Suche nach dem Vermissten ein. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Großeinsatz sucht nach vermisstem Mann an Badesee bei Weichering

Gegen 12.20 Uhr entdeckte die Besatzung des Hubschrauber im ufernahen Bereich eine leblose Person im Wasser treiben. Ein Mitglied der Besatzung barg den Körper aus dem Wasser. Die sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen kamen jedoch zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Tödlicher Badeunfall bei Weichering: Nicht der erste Fall in jüngster Zeit

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die polizeilichen Ermittlungen zu diesem Todesfall. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Mannes konnten die Beamten nicht feststellen. Über eine Obduktion zur Klärung der Todesursache wird die zuständige Staatsanwaltschaft noch entscheiden.

Immer wieder ereignen sich in Bayern tödliche Unfälle beim Schwimmen und Baden in sehen. Zuletzt ist am Freitagmorgen eine Frau aus München im Weßlinger See im Landkreis Starnberg ertrunken (Merkur.de*). Zuvor ertrank ein Mann im Ammersee, wie Merkur.de* berichtet. Nach einem weiteren Badeunfall im Ammersee konnten Retter eine Frau nur noch tot bergen (Merkur.de*).

