Von Bus mitgeschleift: 60-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein 60-jähriger Spaziergänger ist in Weiden in der Oberpfalz von einem Bus angefahren worden. Er wurde mitgeschleift und dabei schwer verletzt.

Weiden - Aus bislang noch ungeklärten Gründen ist am Donnerstag im oberpfälzischen Weiden ein 60-jähriger Spaziergänger von einem Bus erfasst worden. Der Mann wurde daraufhin mehrere Meter mitgeschleift.

Unfall: Linienbus schleift 60-Jährigen einige Meter mit

Der Mann wollte wohl eine Straße in der Innenstadt überqueren und wurde dabei von einem Linienbus angefahren. Anschließend wurde er einige Meter mitgeschleift und zog sich dabei unter anderem eine offene Fraktur am Bein zu. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, muss jetzt von der Polizei geklärt werden.

mm/tz/dpa

In Augsburg stößt ein Linienbus mit einem Auto zusammen. Bei dem Unfall wurden unter anderem drei Kinder verletzt. In Nürnberg begeht ein 92-Jähriger nach einen Unfall Fahrerflucht und fährt anschließend den Unfallgegner mit dem Auto an.