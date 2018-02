Schlechte Idee: Betrunkene spricht bei Polizei vor und steigt dann ins Auto 

Betrunken bei der Polizei vorsprechen und dann mit dem Auto wegfahren - ein ganz schlechter Plan. Ein Frau in der Oberpfalz hat es aber genau so gemacht - und wurde von den Beamten gestoppt.

Weiden - Nach dem Besuch auf einer Polizeiwache im oberpfälzischen Weiden hat eine 48-Jährige versucht, ihr Auto zu benutzen - betrunken. Die Frau war am Freitagnachmittag auf der Wache erschienen, um ein Anliegen vorzutragen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei bemerkten die Beamten, dass sie stark alkoholisiert war. Sie schlugen einen Alkoholtest vor, den die Frau ablehnte. Sie verließ die Wache - nur um gleich darauf in ihr Auto einzusteigen, das sie direkt gegenüber der Inspektion geparkt hatte.

Nach kurzer Fahrt stoppte eine Streife die Frau und brachte sie wieder zurück auf die Wache. Um den Alkoholtest kam sie jetzt nicht mehr herum: Die Beamten stellten 1,32 Promille fest. Ihren Führerschein und der Autoschlüssel musste sie abgeben. Ihren Heimweg musste sie im zweiten Anlauf zu Fuß antreten. Mit welchem Anliegen sie ursprünglich auf der Wache erschienen war, wurde zunächst nicht bekannt.

dpa

