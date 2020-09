Freunde meldeten ihn als vermisst: Mann (22) in Bayern tot aus Kanal geborgen - Hintergründe noch völlig unklar

Ein 22 Jahre alter Mann war von Freunden im bayerischen Weiden in der Oberpfalz als vermisst gemeldet worden. Tauchter machten bald darauf einen schrecklichen Fund.

Einen schrecklichen Fund machten Taucher in einem Kanal in Weiden in der Oberpfalz.

Sie entdeckten dort die Leiche eines 22-jährigen Mannes.

Freunde hatten ihn zuvor als vermisst gemeldet.

Weiden in der Oberpfalz - Traurige Gewissheit gibt es im Falle eines vermissten 22-Jährigen aus der Oberpfalz. Der Mann, der am Samstagnachmittag (12. September) von Freunden als vermisst gemeldet wurde, ist tot aus einem Kanal geborgen worden.

Nach dem Verschwinden des 22-Jährigen war mit Hubschraubern, Booten und Wärmebildkameras nach ihm gesucht worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Geborgen wurde die Leiche des Mannes schließlich am Samstagabend aus dem Flutkanal in Weiden in der Oberpfalz.

„Wir haben die Info bekommen, dass er möglicherweise da reingefallen sein könnte“, sagte der Sprecher. Wie es dazu kommen konnte, war zunächst nicht bekannt. (nema mit dpa)

Rund 20 Kilometer entfernt von Weiden war es erst im Juli ebenfalls zu einem schrecklichen Vorfall gekommen. Die Leiche eines 17-Jährigen war in einem Wald bei Grafenwöhr gefunden worden.

