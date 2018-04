Er wollte bloß zum Flohmarkt: Opa landet in mysteriösem Raum - und erlebt sein blaues Wunder

Aus einem entspannten Bummel wurde nichts: Ein 81-Jähriger hat auf dem Weg zum Flohmarkt eine faustdicke Überraschung erlebt.

Weiden - Am vergangenen Freitagabend machte sich ein 81-Jähriger aus Weiden auf, um am örtlichen Nachtflohmarkt nach Raritäten zu stöbern. Was er nicht ahnen konnte: Wenig später war er Teil eines mysteriösen Rätselspiels, wie onetz.de berichtet.

Der Mann war vier jungen Leuten durch die Tür der alten Hauptpost - dem vermeintlichen Zugang zum Flohmarkt - gefolgt. Dass das Quartett auf dem Weg zum Escape-Game „Der verschollene Hausmeister“ war, sollte erst eine Stunde später auffallen.

„Schau mal, die haben ihren Opa dabei“

Das Grundprinzip von Escape-Games ist denkbar einfach: Die Teilnehmer sind in einem Raum gefangen und müssen ihm entkommen, indem sie Rätsel lösen und verschiedenste Aufgaben bewältigen.

Koordinator Ufuk Solak, der die Spielenden am Freitagabend über einen Video-Bildschirm verfolgte, dachte sich zunächst nichts dabei, als der 81-Jährige durch die Katakomben der alten Hauptpost spazierte. „Ich habe noch zum Kollegen gesagt: Schau mal, die haben ihren Opa dabei“, so der Game-Master.

Happy End am Nachtflohmarkt

Auch das Teilnehmer-Quartett glaubte wohl, dass der unfreiwillige Besucher Teil des Spiels, womöglich gar der „verschollene Hausmeister“, sei. So folgte der ältere Mann dem Beispiel seiner Gruppe und beteiligte sich auch an den zu lösenden Rätseln. Erst, nachdem die Gruppe samt Opa alle Aufgaben bewältigt hatte, löste sich das Mysterium auf.

„Ich wollt' doch bloß zum Flohmarkt. Ein bisschen Angst hatte ich fei schon“, kommentierte der 81-Jährige seinen ungeplanten Ausflug in die Katakomben. Koordinator Solak brachte seinen Besucher schließlich zum Nachtflohmarkt nebenan - dort dürfte der Rentner kaum etwas derart Kurioses erlebt haben.

lks

