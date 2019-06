Sie kam nach der Schule nicht nach Hause: Verzweifelte Suche nach Zarina B.

Seit Mittwoch, 26. Juni, wird die 16-jährige Zarina B. aus Weiden in der Oberpfalz vermisst. Sie kam nach der Schule nicht nach Hause. Aktuell sucht ein Großaufgebot nach dem Mädchen.

Weiden in der Oberpfalz - Die Polizei sucht nach der 16-jährigen Zarina B. aus Weiden. Sie ist am Mittwoch (26. Juni) nach der Schule in Neustadt/Waldnaab nicht zu Hause gekommen.

Wo ist Zarina B.? Wohin ging sie nach der Schule?

Zuletzt gesehen wurde sie gegen 12.50 Uhr, als sie nach Schulschluss das Staatliche Berufliche Schulzentrum Neustadt verließ.

Aktuell suchen Polizei, Wasserwacht und Feuerwehr mit einem Großaufgebot nach der Schülerin. Dabei durchforsten die Einsatzkräfte vor allem die Waldnaab zwischen Neustadt und Weiden.

Stieg Zarina B. in den Bus nach Hause?

Üblicherweise benutzt Zarina für die Heimfahrt einen Bus der Regionalbus Ostbayern GmbH. Sie steigt in Neustadt zu und fährt damit nach Weiden. Beim Neuen Rathaus, gegenüber dem Zentralen Omnibusbahnhof, verlässt sie den Bus und tritt den restlichen Heimweg im Stadtteil Rehbühl zu Fuß an. Ob Zarina am Mittwoch wie gewohnt in den Bus gestiegen ist, ist derzeit unbekannt.

Zarina B. wird wie folgt beschrieben

Zarina ist etwa 177 cm groß rund 80 kg schwer. Sie hat dunkelbraunes bis schwarzes, kurzes, leicht lockiges Haar. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer schwarzen Hose und einem grünen T-Shirt. Sehr wahrscheinlich trägt sie zudem einen schwarz-violetten Rucksack bei sich.

Zarina B. aus Weiden vermisst: Zeugenaufruf der Polizei

Personen, die Zarina am gestrigen Mittwoch, ab 12:50 Uhr, noch gesehen haben oder Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weiden in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 0961/401-321.

Zarina B. vermisst: Familie teilt öffentlichen Aufruf

Auch die Familie des Mädchens sucht verzweifelt nach der 16-Jährigen. Auf Facebook gab es einen Aufruf, der bereits mehrfach geteilt wurde.

Auch weitere örtliche Medien haben Suchmeldungen veröffentlicht. Die Polizei hofft nun, dass bald Hinweise zum Verbleib des Mädchen eingehen.

Lesen Sie auch: Ebenfalls als vermisst gilt noch immer die kleine Maddie McCann. Seit zwölf Jahren ist das Mädchen spurlos verschwunden. Eine britische Top-Ermittlerin hat sich nun zu den neuesten Spekulationen geäußert.

kah