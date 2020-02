Fahrradfahrer flüchtet von Unfallstelle - er hat dort etwas Entscheidendes verloren

Ein Fahrradfahrer hat im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagnacht einen geparkten Wagen angefahren. Dabei hat er etwas Wesentliches verloren.

. Doch er hat etwas Entscheidendes verloren, mit dem die Polizei jetzt nach ihm sucht.

Weiden - Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer beschädigte im Zeitraum von Donnerstagnachmittag (20. Februar) bis Freitagnacht einen Pkw in Weiden in der Oberpfalz. Er touchierte das Auto mit seinem Fahrrad.

Unfallflucht eines Radfahrers: Er verliert entscheidendes Stück - Polizei sucht damit nach ihm

Wie die Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, prallte der Radfahrer beim Zusammenstoß mit dem Auto mit dem Kopf gegen den Heckspoiler des Fahrzeugs. Dabei verlor er ein ganz entscheidendes Stück, das den Beamten nun bei der Suche nach dem Täter helfen soll.

Dem unbekannten Fahrradfahrer dürfte im Anschluss an den Unfall nämlich das Lachen gewaltig vergangen sein. Nicht nur, weil der Aufprall sicher schmerzhaft gewesen sein dürfte, sondern weil der Fahrradfahrer auch noch einen Unterkieferzahn verloren hat. Diesen fanden die Beamten in unmittelbarer Nähe des beschädigten Pkws auf. Die Suche nach dem Flüchtigen mit einer Zahnlücke wurde also aufgenommen.

Polizei sucht Hilfe bei Bevölkerung: Wem fehlt seit Donnerstag oder Freitag ein Zahn?

Nun hofft die Polizei, dass die Bewohner in und um Weiden den Beamten bei der Suche behilflich sein können. „Vielleicht stellt ja jemand eine Person in seinem Umfeld fest, die seit Donnerstag oder Freitag eine Zahnlücke hat“, zitierte die Deutsche Presse-Agentur einen Polizeisprecher.

