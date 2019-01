Dach hält Schneemassen nicht stand: Stall stürzt ein - Feuerwehr muss eingeschlossene Tiere befreien

Im Landkreis Bayreuth ist das Dach eines Stalls eingestürzt. Die Feuerwehr musste viele eingeschlossene Tiere befreien.

Weidenberg - Die enormen Schneemengen sorgen nicht nur in Oberbayern für zunehmend für Probleme, sondern auch in den Höhenlagen von Oberfranken. Am Donnerstagmittag brach bei Weidenberg (Lkr. Bayreuth) das Dach eines Stalls auf einer Länge von über 20 Metern ein. Mehrere Tiere befanden sich zu der Zeit in dem Gebäude, welche zwar unverletzt blieben, aber eingeschlossen wurden.

Die Feuerwehr musste anrücken, um das eingestürzte Dach zu sichern und die Tiere aus ihrer misslichen Lage zu befreien. In den vergangenen Stunden waren insgesamt 40 Zentimeter überwiegend nasser Schnee in der Region gefallen. Zu viel für das Dach des Stalls, welches das Gewicht nicht mehr halten konnte.

mm/tz

