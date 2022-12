Weihnachten in München: Welche Geschäfte haben am Samstag für Last-Minute-Einkäufe geöffnet?

Von: Jannis Gogolin

Teilen

In vorweihnachtlicher Shopping-Laune stromern die Münchner durch die Neuhauser Straße auf der Jagd nach guten Geschenken. © Wolfgang Maria Weber/imago

An Weihnachten ist das Einkaufen von Essen und Geschenken auf den letzten Drücker meist noch bis Mittag möglich – mit zwei Ausnahmen.

München – In den letzten Tagen vor Weihnachten laufen die Vorbereitungen auf die Heilige Nacht nochmal auf Hochtouren. Bis zum Stichtag werden kurzfristige Geschenke besorgt, Zutaten für das mehr oder weniger opulente Weihnachtsessen zusammengesucht und die zerbrochenen Christbaum-Kugeln ersetzt. Doch Vorsicht: Im Einzelhandel gilt der 24. Dezember oft nur als halber Arbeitstag – auch die dortigen Angestellten haben sich einen besinnlichen Abend im Kreis der Familie oder Freunden verdient. Daher hier ein Überblick, wo und wann Sie sich am Festtag noch mit Weihnachtsutensilien und Präsenten eindecken können.

Weihnachten in München: Uniforme Öffnungszeiten der Supermärkte – mit zwei Ausnahmen

Für das Weihnachtsessen gibt es viele, oft familieninterne Traditionen. Neben dem einfachen Klassiker Wiener Würstchen mit Kartoffelbrei kann der anspruchsvolle Koch sich auch am Beef Wellington probieren. Falls man allerdings wegen eines veganen Familienmitglieds kurzfristig umdisponieren muss, führt nichts um eine Einkaufstour im Supermarkt oder Discounter vorbei. Zum Glück haben viele Lebensmittelhändler bis Mittag noch geöffnet. So auch die Münchner Filialen von Lidl, Penny und Aldi, bis 14 Uhr kann dort noch eingekauft werden.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Die vier Kaufland-Filialen, der Haidhauser V-Markt an der Balanstraße und die Supermärkte von REWE stehen ebenfalls bis 14 Uhr für letzte Einkäufe bereit. Wem danach auffällt, dass der Weihnachtsgans noch der Thymian fehlt, der muss zum Haupt- oder Ostbahnhof kommen. Die jeweilige Edeka-Filiale – eigentlich bis 23 Uhr offen – versorgt die Kundschaft an Weihnachten bis 17 Uhr. An allen anderen Standorten schließen die Edeka-Supermärkte wie ihre Konkurrenz um 14 Uhr.

Geschenke auf den letzten Drücker: Hier finden Sie kurzfristige Präsente

Ob vor oder nach dem gemeinsamen Festschmaus – Weihnachten ohne Bescherung ist schwer vorstellbar. Überraschender Zuwachs der Festtagsgesellschaft kann daher den Stresspegel sprunghaft steigen lassen. Wer in der Non-Food-Abteilung der Supermärkte und Discounter nichts Passendes findet, hat woanders noch die Chance auf ein Last-Minute-Geschenk. Breite Auswahl bieten die Filialen vom angeschlagenen Kaufhaus-Giganten Galeria Kaufhof. Am Rotkreuzplatz, am Hauptbahnhof und in der Kaufinger Straße bietet das Sortiment eine Fülle an möglichen Präsenten, bis deren Türen um 14 Uhr schließen.

Wer bei einem Geschenk eher an Elektronik denkt, kann sich ebenfalls bis 14 Uhr im Saturn am Karlsplatz bedienen. Schmuck gibt es ebenfalls am Stachus bis 14 Uhr bei Tiffany‘s. Die gleiche Schließzeit hat das höherpreisige Warenhaus manufactum rund einen Kilometer weiter in der Altstadt. Nebenan bietet Dallmayr Delikatessen bis 14 Uhr Leckereien an, die für den Weihnachtsschmaus ebenso geeignet sind, wie als Geschenk.

Tipps für ausgefallenes Weihnachtsessen und gegen Einkaufsstress

Falls Ihnen für dieses Jahr noch Ideen für das Festtagsessen fehlen, können Sie sich von internationalen kulinarischen Bräuchen inspirieren lassen. Die Schlangen an den Supermärkten werden bis zu den Feiertagen jedoch täglich länger. Es gibt aber Tipps, um den vorweihnachtlichen Einkaufsstress zu vermeiden.